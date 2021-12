Altdorf Musikschule Uri lädt zum kantonalen Weihnachtskonzert Von Ukulelen über die Kirchenorgel bis zum Streichquartett: Am Mittwoch wird in der Kirche St. Martin in Altdorf ein vielfältiges und weihnachtliches Konzert von Schülerinnen und Schülern präsentiert.

Die Musikschule Uri gibt am kommenden Mittwoch um 19 Uhr ihr kantonales Weihnachtskonzert in der Kirche St. Martin in Altdorf. Zu hören sind dabei verschiedene Ensembles, Gruppen und Instrumente, von der Grundschule mit Ukulele über die Kirchenorgel bis zum Streichquartett. Bunt und weihnachtlich ist das Programm.

Verschiedene Ensembles und Gruppen der Musikschule Uri sorgen für ein abwechslungsreiches Konzert. Bild: PD

Die Grundschule mit Ukulele eröffnet das Weihnachtskonzert mit «Lasst uns froh und munter sein» und einer Andrew-Bond-Version von «Zimetschtern han i gern». Dabei sind Alina Arnold, Jonas Arnold, Mia Bissig, Levy Bohl, Gianna Degonda, Mila Imhof, Ladina Kempf, Gwenda Sophia Mattli, Thierry Meier, Frieda Pauli, Afonso Pereira Carvalho, Duarte Pereira Carvalho, Malena Simmen, Noe Stadler, Romeo Triolo, Sven Zgraggen und Ramon Zurfluh.

Weiter ist das Blockflötenquartett unter der Leitung von Katherin Heitmann zu hören, bestehend aus Géraldine Kempf und Sarah Ziegler mit Sopranblockflöten sowie Lara Gisler und Nico Arnold an den Altblockflöten. Bei ihnen steht unter anderem ein «Englischer Tanz» von Henry Purcell und das bekannte «Au clair de la lune» auf dem Programm. Mit Blockflöten, begleitet von Jonas Gisler an der Orgel, geht es anschliessend weiter: Und zwar mit dem Altblockflöten-Duo Isabella Zberg und Priyanka Rejas, die eine «Gavotte en Rondeaux» von Johann Christoph Pez aufführen.

Auch Weihnachtsklassiker sind zu hören

Mit dem Weihnachtsklassiker «Feliz Navidad» treten Alessio Huber, Silvan Arnold, Lorena Valsecchi mit Pia Rubi am Akkordeon auf. Mit einem Gesangblock geht es weiter. In wechselnder Besetzung singen Jsabelle Bundi, Stella Mattli, Meira Mebrahtu, Anna Schnüriger, Maria Schnüriger – einmal begleitet von Blanda Mattli an der Harfe, einmal von Jonas Gisler am Piano. Winterlich ist ihr Programm, von «Winter Snow» bis «Leise rieselt der Schnee». Ähnlich weihnachtlich zeigt sich auch der Auftritt der Beginnersband: Diese trägt unter anderem «Frosty the Snowman» vor.

Dann kommt die Orgel erneut zum Einsatz. Nina Baumann spielt «O du fröhliche» und Luca Walker eine Fuge in B-Dur von Johann Sebastian Bach. Die «Chaconne in g-Moll» von Henry Purcell wird danach vom «Durdom Quartett» präsentiert, mit Maria Ziegler und Christian Zgraggen an der Violine sowie Claudio Eichhorn an der Viola und Leandro Huber am Cello. Den glänzenden Abschluss bildet der Auftritt der «Symphonic Winds» unter der Leitung von Roman Blum und Christian Simmen mit «Fanfare Esprit» von Douglas Court, den «Wyndham Variations» von James Swearingen und dem weihnachtlichen «A Celtic Christmas» von Richard Saucedo. (pd/RIN)