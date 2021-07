Altdorf Musikschulfestival hat grossen Anklang gefunden Erstmalig hat die Musikschule Uri ein Festival durchgeführt. Mit dabei war auch eine Tanz- und Theaterklasse.

Grundschule mit Djembe Bild: PD/Philipp Gisler

Die Musikschule Uri hat auf dem Areal des Hagenschulhauses das erste Musikschulfestival durchführen können. Wie es in einer Mitteilung heisst, waren die Beginners Band, welche gemeinsam mit einer Blockflötengruppe auftrat, die Symphonic’s in Zusammenarbeit mit dem Streicherensemble, die Schülerband, die Schlagzeugensembles, die Grundschule mit Djembe und das Volksmusikensemble mit dabei. Den Abschluss der Konzerte machte die Jugendmusik Altdorf, welche als Gastformation am Festival teilnahm.

Das erste Festival der Musikschule hat Ende Juni stattgefunden. Bild: PD/Philipp Gisler

Zwischen der Darbietungen der Ensembles führte die Theater- und Tanzklasse von Stefanie Huwyler und Aline Arnold in der Aula das Stück «S’Gheimnis im alte Turm» auf. Die Aufführungen wurden von einer extra für das Theater zusammengestellten Band unter der Leitung von Roman Blum begleitet. (zgc)