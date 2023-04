Altdorf Nebula und ModernaR bringen das Kellertheater Vogelsang zum Dröhnen Amerikanischer Psychedelic Rock und Urner Stoner Doom erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Seit einer gefühlten Ewigkeit ist Sänger und Gitarrist Eddie Glass der einzige verbleibende Fixstern jener Band, die er mit Schlagzeuger Ruben Romano als «Fu Manchu»-Abtrünnige im Jahr 1997 gegründet hatte. An der musikalischen Vision und Mission von Nebula haben Personalwechsel jedoch keineswegs gerüttelt. Immer noch fest im stilistischen Dreigestirn von Stoner, Psychedelic und Space Rock verortet, klingt «Transmission From Mothership Earth» wie eine Zeitkapsel ultimativer Coolness.

Die Band Nebula spielt im KIV. Bild: PD

Mit Nummern, die wie Song-gewordene Roger-Corman-Filmposter anmuten, voller «Monster Magnet»-Anklängen sowie allerhand dem Trip-Totalitarismus in die Hände spielenden, durch das Stereobild irrlichternden Sound-Effekten nimmt einen das Trio mit auf eine Klangreise, die keinesfalls von kargen Wüstenbildern, sondern kaleidoskophaftem Farbflimmern geprägt ist.

ModernaR ist die Stoner Doom Jam Band der Schiibähunde und Vierschretler Thomas Planzer, Fabian Tresoldi und Leza Aschwanden. Für den Vogelsang in Altdorf haben sie ihren Freiformkrach erstmals in ein Stück gezähmt: «Dr Venediger/Ode an den Doge». (pd)