Altdorf Neue Präsidentin übernimmt die Geschicke im Betriebsverein des Theaters Uri Beim Theater Uri war in den vergangenen Monaten alles anders: Über 35'000 Personen besuchten die Veranstaltungen digital. Gleich mehrere Wechsel gibt es im Vorstand des Forums Theater Uri.

Wechsel im Präsidium beim Forum Theater Uri: Ursula Huwyler-Dillier tritt die Nachfolge von Philipp Sicher an. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf,

21. Oktober 2021)

Philipp Sicher will in Zukunft das Theater Uri entspannt aus der Publikumsperspektive geniessen. An der GV des Forums Theater Uri, dem Betriebsverein des grössten Urner Kulturhauses, trat er als Präsident zurück. Er war 16 Jahre lang im Vorstand tätig. Als Nachfolgerin wurde die bisherige Vizepräsidentin Ursula Huwyler-Dillier gewählt. Neu im Vorstand sind zudem Lea Gisler und Stefan Büeler. Verabschiedet wurde an der GV neben Philipp Sicher auch Lisa Hüsler Kälin.

Der scheidende Präsident freute sich, dass das grösste Urner Kulturhaus – mit Zertifikatspflicht – wieder offen ist. Er blickte an der GV auf eine aussergewöhnliche Zeit zurück.

«Seit Beginn der Covid-Krise hat sich die Arbeit völlig verändert»,

so Sicher. Das Theater musste lange Zeit geschlossen bleiben. Während im Frühjahr 2020 noch davon ausgegangen wurde, dass sich der Theaterbetrieb ab Herbst wieder normalisieren könnte, zeichnete sich bereits im Sommer ab, dass das Thema alle noch länger begleiten würde. In einer ersten Phase konnte die Theaterleitung, in Absprache mit dem Vorstand, nur sehr kurzfristig reagieren und hauptsächlich vom kantonalen Krisenstab vorgegebene Massnahmen umsetzen. Viele kurzfristige Entscheide, Sitzungen oder Videokonferenzen waren nötig.

Ursula Huwyler-Dillier verabschiedet Philipp Sicher. Rechts im Bild: Finanzchef Markus Baumann. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf,

21. Oktober 2021)

Im Herbst 2020 erarbeiteten die Theaterleitung und der Vorstand an einem gemeinsamen Workshop mögliche Coronaszenarien. «Zwar blieb damit immer noch ungewiss, wie sich die Situation entwickeln würde, aber immerhin waren wir auf viele Aspekte der unbekannten Entwicklung vorbereitet», so Philipp Sicher. Die Situation habe sich aber einem Szenario entlang entwickelt, das im Rahmen des Workshops als eher unwahrscheinlich eingeschätzt worden war. Dank des Workshops kannte die Theaterleitung aber die Absichten des Vorstands und konnte auf dieser Basis jeweils die konkreten Massnahmen beschliessen.

Die neue Präsidentin Ursula Huwyler-Dillier begrüsst die beiden neuen Mitglieder Lea Gisler und Stefan Büeler. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf,

21. Oktober 2021)

Die Veranstaltungsaktivitäten mussten massiv heruntergefahren werden. Die von Bund und Kanton eingeleiteten Massnahmen, insbesondere die grosszügige Unterstützung der Kurzarbeit, hätten sehr geholfen. «Ein kompletter betrieblicher Lockdown kam für das Theater Uri nicht in Frage», hielt Michel Truniger, Leiter des Theaters Uri, in seinem Jahresbericht fest.

«Intensiv wurde nach Möglichkeiten gesucht, dem Publikum weiterhin ein Stück Kultur zu bieten.»

Das Theater Uri stellte Inhalte digital zur Verfügung und produzierte Livestreams und Aufzeichnungen. Bis im Sommer 2021 wurden die Inhalte von über 35'000 Personen aufgerufen. Das entspricht in etwa der Anzahl Besucherinnen und Besucher in einem normalen Jahr.

Bei der für das Theater doch etwas unerwarteten und schnellen Öffnung im April dieses Jahres lag das Augenmerk auf den einheimischen Kulturschaffenden. Viele Urner Künstlerinnen und Künstler standen mit ihren angestauten Programmen auf der Bühne. Ende Juni war das Theater Uri bei den verschiedenen Abschlussfeiern mit zertifizierten Veranstaltungen Teil der Pilotprojekte des Bundes. «Dabei konnten wir wertvolle Erfahrungen für die kommenden Monate sammeln», gab sich Truniger überzeugt.

Finanzchef konnte trotz allem eine ausgeglichene Rechnung vorlegen

Das Erstellen eines Budgets war im Sommer 2020 eine schwierige Angelegenheit. Die Kosten haben sich – auch durch den erneuten und lange andauernden Lockdown – komplett verschoben. Es wurde nicht geheizt, die Bar war mehrheitlich geschlossen, es wurden kaum Veranstaltungen durchgeführt, das Regime der Gagenbezahlung wurde laufend angepasst und andere Investitionen mussten getätigt werden. Das Theater Uri versuchte, den Künstlerinnen und Künstlern eine Perspektive zu geben und vergab Aufträge.

Auf der Einnahmenseite konnte das Theater Uri auf die langjährigen Partnerschaften zählen. Weitere Einnahmen kamen durch die Kurzarbeitsentschädigung und die Covid-Ausgleichszahlungen zu Stande. Bis Ende Dezember 2020 wurden die ausgefallenen Erträge vom Betriebsverein bei Bund und Kanton geltend gemacht. Finanzchef Markus Baumann konnte an der GV trotz allem eine ausgeglichene Rechnung für das Betriebsjahr, das von Anfang Juli 2020 bis Ende Juni 2021 dauerte, präsentieren. Möglich war dies dank der Unterstützung von Kanton, Gemeinde, Korporation, Stiftungen, Gönnern und Sponsoren, wie Baumann betonte.