Altdorf Neuer Fussgängerstreifen bei der Spitalstrasse soll für mehr Sicherheit sorgen Für 28'000 Franken wird eine neue Fussgängerquerung beim Spital erstellt, um etwa das Umsteigen zwischen den ÖV-Kursen sicherer zu machen. Die Arbeiten beginnen am 11. April.

Der neue Fussgängerstreifen auf der Spitalstrasse in Altdorf macht das Umsteigen zwischen den Kursen der Auto AG Uri sicherer. Bild: PD / Baudirektion Uri

Die Urner Baudirektion investiert in die Infrastruktur der Urner Strassen und damit direkt in die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Aus diesem Grund erstellt die Baudirektion zwischen Montag, 11. April, und Donnerstag, 14. April, auf der Spitalstrasse eine neue Fussgängerquerung. Die Kosten betragen 28'000 Franken, wie es in der Mitteilung der Baudirektion Uri heisst. Der Fussgängerstreifen ermögliche das sichere Überqueren der Strasse und vereinfache so das Umsteigen zwischen den Kursen 412 und 413 der Auto AG Uri, welche die Haltestellen Spitalstrasse bedienen.

Während der Bauarbeiten ist die Spitalstrasse immer zweispurig befahrbar. Ein Verkehrsdienst regelt den Verkehr für Fahrzeuge und für Fussgänger. Bei der Ein- und Ausfahrt der Häuser Spitalstrasse 4a, 4b, 4c, 4d, 4e und 6 können während der Bauzeit Behinderungen mit kurzen Wartezeiten auftreten. Blaulichtorganisationen und der öffentliche Verkehr können den Abschnitt immer passieren. (pd/RIN)