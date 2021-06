Altdorf Neuer Rektor für die Mittelschule Uri Der Regierungsrat hat Marco Mattei als neuen Rektor der Kantonalen Mittelschule Uri gewählt.

Bild: PD

Der 57-jährige Marco Mattei hat an der Universität Zürich Französisch, Italienisch und Didaktik des Mittelschulunterrichts studiert. Seit 1992 ist er Französischlehrer an der Kantonsschule Zug und war zwischenzeitlich Fachvorsteher. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Bildungs- und Kulturdirektion hervor.

Mattei tritt die Nachfolge von Daniel Tinner an, der Ende Juli 2021 in den Ruhestand geht. Der genaue Zeitpunkt des Stellenantritts ist derzeit noch offen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (nke)