Altdorf Neues Dienstleistungsgebäude der Urner Kantonalbank wird belebt Die Urner Kantonalbank (UKB) hat ihren neuen Hauptsitz am Bahnhofplatz 1 in Altdorf bezogen. Auch sind verschiedene Mieter ins Gebäude eingezogen – darunter die IT-Firma Crayon.

Die Mitarbeitenden der Urner Kantonalbank (UKB) haben am Wochenende ihre Arbeitsplätze im neuen Hauptsitz beim Kantonsbahnhof bezogen und eingerichtet. Der Umzug verlief einwandfrei, sodass ab Dienstag der normale Tagesbetrieb aufgenommen werden konnte. «Die minutiös vorbereitete Zügelaktion der letzten drei Tage war der langersehnte Abschluss einer rund zweieinhalbjährigen Bauphase», hält Christoph Bugnon in einer Mitteilung der UKB stolz fest. Die Urner Kantonalbank freue sich, ihre Kundinnen und Kunden zukünftig auch am Bahnhofplatz 1 zu begrüssen. Mit der gewählten stützenfreien Konstruktion des gesamten Erdgeschosses und einem Glasanteil der Fassade von 75 Prozent wirke der Neubau leicht und transparent.

Im neuen Dienstleistungsgebäude der UKB kehrt langsam Leben ein. Bild: Valentin Luthiger

Zeitgleich mit der Urner Kantonalbank sind per Ende März auch die ersten Mieterinnen und Mieter des sechsgeschossigen Neubaus in ihre neuen Räumlichkeiten am Bahnhofplatz 1 eingezogen. Weitere folgen bis Ende Mai. Die Christen Beck AG eröffnet am 1. April das «Transit». An sieben Tagen die Woche erwarten Pendler und reiselustige Gäste frische Backwaren, Sandwiches, Salate, kalte und warme Getränke von der Beck-away-Theke.

Eröffnungsfest am 14. Mai mit viel Kulinarik und Musik

Unter dem Motto «Dr hiäsig Samschtig» lädt die UKB die Bevölkerung ein, die Eröffnung des neuen Dienstleistungsgebäudes am 14. Mai zu feiern. Die Besucherinnen und Besucher erwartet «hiäsigi» Vielfalt von traditionell bis modern: Musik, Unterhaltung, Marktstände mit Kulinarik, Handwerk und Urner Innovationskraft. Und es werde möglich sein, einen Blick in den Neubau zu werfen.

Zum Start am Bahnhofplatz 1 lanciert die UKB ausserdem ein Gewinnspiel. Interessierte können bis am 5. April am neuen UKB-Hauptsitz ihr Glück versuchen. Vor Ort verlost die UKB 1000 Seilbahngutscheine im Wert von je 20 Franken. Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit Uri Tourismus durchgeführt. Als langjährige Partnerin der Tourismusorganisation fördere die UKB den Tourismus und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Kantons. So setze die Urner Kantonalbank mit dem Neubau einen wichtigen Beitrag zum neuen Eingangstor zum Kanton Uri.

Auch der IT-Dienstleister Crayon bezieht seinen Hauptsitz

Rolf Stadler, CEO und Gründer der Crayon Schweiz AG. Bild: PD

Auch der IT-Dienstleister Crayon Schweiz AG setzt seinen Wachstumskurs fort und bezieht am 1. April seinen neuen Hauptsitz am Bahnhofplatz 1 in Altdorf (wir berichteten). «In den letzten fünf Jahren haben wir 50 Arbeitsplätze in Altdorf geschaffen. Die Entscheidung, unseren neuen Hauptsitz beim Bahnhof in Altdorf anzusiedeln, ist ein klares Bekenntnis zum Standort und zur Region», erklärt Rolf Stadler, CEO und Gründer der Crayon Schweiz AG. Die Firma berät und begleitet mittlere Unternehmen und internationale Konzerne bei der digitalen Transformation. Ein Fokus des IT-Dienstleisters liegt auf der Kostenreduzierung von Software und Cloud-Lösungen.

Das starke Wachstum der vergangenen Jahre habe den bisherigen Firmenstandort im historischen Suworow-Haus in Altdorf sprichwörtlich aus allen Nähten platzen lassen. Im neuen Gebäude der Urner Kantonalbank belegt Crayon die gesamte 4. Etage mit über 1200 Quadratmeter Bürofläche. «Unser neuer Sitz in Altdorf bietet uns eine schnelle Anbindung an die zentralen Wirtschaftsräume der Schweiz. Dazu kommt die hohe Lebensqualität des Kantons Uri, die die Attraktivität als Arbeitgeber stärkt», kommentiert Rolf Stadler die Entscheidung für Altdorf. Die neuen Räumlichkeiten am Bahnhofplatz 1 würden ein modernes Büro- und Arbeitskonzept mit variablen Flächen, Gruppenräumen und Rückzugsmöglichkeiten sowie eine grosszügige Dachterrasse bieten. (RIN)