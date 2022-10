Altdorf Offene Jugendarbeit organisiert einen Trampolinanlass Vom 28. bis 30. Oktober wird in der Turnhalle Hagen wieder gehüpft, was das Zeug hält. Den Anlass haben Jugendliche zusammen mit der Offenen Jugendarbeit Altdorf ins Leben gerufen.

Hüpfburgen wie diese werden am «Trampojaa»-Anlass für Spass sorgen. Bild: PD

Beim «Trampojaa»-Anlass wird die Hagen-Turnhalle in Altdorf während eines Wochenendes in eine temporäre Trampolinhalle verwandelt.

Das Projekt ist aus dem Jugendmitwirkungstag entstanden, bei dem es um Ideen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen für die Gemeinde geht. Ziel des Jugendmitwirkungstages ist es, Prozesse in Gang zu setzen. Jugendliche sollen erfahren, dass sie etwas in Bewegung bringen und ihre Ideen für die Gemeinde umsetzen können.

Von der fixen Halle zum temporären Hüpfen

Aus dem Jugendmitwirkungstag ging ursprünglich die Idee einer fixen Trampolinhalle hervor. Aufgrund der Herausforderung, eine geeignete Halle dafür zu finden, entstand die Idee einer temporären Trampolinhalle, woraus schlussendlich der «Trampojaa»-Anlass entstand.

Eine Halle voller Hüpfgelegenheiten. Bild: PD

Ursprünglich ging es um eine einmalige Durchführung, wie die Veranstalter mitteilen. Da aber der Anlass ein Erfolg und die Beteiligten motiviert waren, ihn wieder durchzuführen, hat er sich inzwischen fest im Jahresprogramm der Offenen Jugendarbeit etabliert. «Jedes Jahr ist der Anlass ein bisschen grösser geworden und hat mehr Besucherinnen und Besucher angelockt», schreibt die Offene Jugendarbeit Altdorf (Ojaa) in der Mitteilung. Das OK sei inzwischen schon geübt und habe viel Erfahrung in der Umsetzung. Daher freuen sich nun alle auf die vierte Ausgabe.

Viele kleine Schritte von der Idee bis zum Anlass

Ein Ziel der Offenen Jugendarbeit ist es, dass junge Menschen lernen, wie sie etwas in ihrer Freizeit organisieren können. So hat sich die Ojaa im Vorfeld des Anlasses regelmässig mit der Projektgruppe getroffen, um den Anlass auf die Beine zu stellen.

Dabei lernen die Jugendlichen, was alles hinter einem solchen Anlass steckt und woran im Vorfeld alles gedacht werden muss. Nicht zuletzt brauche es für einen grossen Anlass auch die nötigen Sponsoren. Der Anlass sollte möglichst partizipativ umgesetzt werden, sodass die Projektgruppe möglichst viel mitgestalten konnte, vom Flyer bis hin zum Programminhalt. Natürlich werde die Projektgruppe auch vor Ort tatkräftig mithelfen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Trampoline und eine Hindernisbahn für Klein und Gross

Kinder und Jugendliche haben beim «Trampojaa»-Anlass die Gelegenheit, ein Wochenende lang das Trampolinspringen in der Hagen-Turnhalle auszuprobieren. Trampoline sowie eine aufblasbare Hindernisbahn und Hüpfburg werden speziell für diesen Anlass gemietet. Zudem kann in einer der Hallen Bubble-Soccer gespielt werden, das Fussballspiel mit den übergrossen Gummibällen, die man sich überstülpen kann.

Salto auf dem Trampolin: Das kann in der Hagen-Turnhalle geübt werden. Bild: PD

Der «Trampojaa»-Anlass ist für alle zugänglich, mit einem Tageseintritt von 5.– können Kinder und Jugendliche sich in der Hagen-Turnhalle aufhalten und die Trampoline ausprobieren. Für die Verpflegung wird eine Bar mit Getränken und Snacks betrieben. (pd/eca)