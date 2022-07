Altdorf Olympiasiegerin Corinne Suter hat die heilpädagogische Tagesschule besucht Die Sportlerin hat die Augen der Schülerinnen und Schüler zum Glänzen gebracht. Die Schwyzerin war sichtlich gerührt von den Kindern und Jugendlichen.

Die Schülerinnen und Schüler mit Corinne Suter (oben Mitte). Bild: PD

Der 29. Juni war ein besonderer Tag für die Schülerinnen und Schüler der Heilpädagogischen Tagesschule in Altdorf, denn: Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin der Abfahrt hatte ihren Besuch angekündigt. «Die Kinder und Jugendlichen waren schon am Morgen spürbar aufgeregt und konnten es kaum erwarten, die Sportlerin nach der Pause zu empfangen», schreibt die Stiftung Papilio in einer Mitteilung.

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hätten die Gelegenheit genützt, Corinne Suter Fragen zu stellen. Die Athletin habe diese «geduldig und mit ihrer unkomplizierten Natürlichkeit beantwortet.» Suter sei von der Freude und Spontanität der kleinen und grossen Fans sichtlich gerührt gewesen.

Die Sportlerin erhält selbstgemachte Geschenke

Nach der Fragestunde haben die Kinder und Jugendlichen eine Erinnerung für längere Zeit geschaffen: Sie haben mit Corinne Suter ein Bild geschossen, bevor jeder und jede mit einem signierten Autogramm an seinen Platz zurückkehrte.

Corinne Suter mit Elias. Bild: PD

Zum Abschluss des Besuchs und als Dank für ihr Kommen habe Elias der Sportlerin ein Pack selbstgerösteten «Papilio-Kaffees» überreicht. Weiter habe Suter von Filomena eine «Papilio-Karte» überreicht bekommen. Der Schluss übernahm Michael, welcher mit Hilfe seines Sprachcomputers die besten Wünsche für die kommende Saison überbracht habe.

Der Besuch sei ein grossartiges Erlebnis gewesen. «Im nächsten Winter werden bestimmt einige Daumen in der Stiftung Papilio für die Skirennfahrerin gedrückt», heisst es in der Mitteilung abschliessend.