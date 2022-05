Altdorf «O‘zapft is!»: Anfang September werden in Altdorf wieder die Bierkrüge gestemmt Das «Ürner Oktoberfest» meldet sich nach zweijähriger Coronapause am Samstag, 3. September, wieder zurück.

Im Festzelt beim Winkel herrschte bei der letzten Ausgabe 2019 eine Bombenstimmung. Bild: Urs Hanhart (7. September 2019)

«O‘zapft is!»: Am 3. September 2022 wird wieder im Dirndl und in Lederhosen gefeiert. Nach zweijähriger Coronapause meldet sich das «Ürner Oktoberfest» wieder zurück. Bereits zum achten Mal findet es auf der Altdorfer «Winkel-Wiesn» statt. Mit «Tiroler Bluat» aus Österreich, «20 Uhr Tagesschau» und der «Seedorfer Blaskapelle» sind altbekannte Oktoberfest-Stimmungsgaranten am Start. In der Bar legt auch in diesem Jahr wieder DJ Speidy auf.

Aufgrund der Coronapandemie konnte das «Ürner Oktoberfest», welches sich zu einer festen Grösse im Urner Veranstaltungskalender etabliert hat, nicht stattfinden. Umso grösser ist die Vorfreude bei den Organisatoren auf die diesjährige Ausgabe. «Wir freuen uns riesig, dass wir dieses Jahr wieder das Oktoberfest organisieren dürfen. Das Fest ist der Inbegriff von Geselligkeit – etwas, das in den letzten zwei Jahren leider viel zu kurz gekommen ist», sagt OK-Präsident Christian Gisler. Ein Gaudi der Superlative werde entsprechend an den diesjährigen Winkel-Wiesn erwartet. (RIN)