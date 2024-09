Altdorf Pascal Ziegler: «Es braucht einen guten Mix im Dorfkern» Der neue Gemeindepräsident will mithelfen, dass sich Altdorf zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort entwickelt. Die Entlastungen durch die West-Ost-Verbindung und die Entwicklungen rund um den Kantonsbahnhof sollen wesentlich dazu beitragen.

Pascal Ziegler will sich als Gemeindepräsident für eine positive Entwicklung von Altdorf einsetzen. Bilder: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Januar 2021)

Er ist einer der jüngsten Gemeindepräsidenten von Altdorf. Im Gremium hat er aber schon einige Erfahrungen gesammelt. So war der 41-jährige Pascal Ziegler vier Jahre lang im Gemeinderat als Verwalter für die Finanzen des Urner Hauptorts verantwortlich. Es sei eine sehr interessante Aufgabe gewesen, sagt er. «Zugutegekommen ist mir dabei, dass ich jeweils positive Abschlüsse präsentieren konnte. Das ist immer einfacher, als negative Zahlen vorlegen zu müssen.»

Nun als Gemeindepräsident kommen neue Aufgaben auf ihn zu. Beruflich und privat stehe er mitten im Leben: «Ich weiss, wie es war mit 20 und kann mir vorstellen, wie es mit 60 sein könnte.» Er verspricht, in seiner politischen Tätigkeit die Anliegen einer jüngeren Generation einzubringen, ohne dabei die Älteren zu vergessen. Er ist sich bewusst, dass er als Gemeindepräsident auch vorne hinstehen und die Gesamtverantwortung übernehmen muss. Er betont aber:

«Ich muss nicht alleine den Kopf hinhalten. Wir sind immer ein Team von sieben Gemeinderäten.»

Coronakrise: Auswirkungen schwer abschätzbar – Hilfe im sozialen Bereich dürfte ansteigen

Ziegler ist überzeugt, dass es in Sachen Finanzen nicht einfacher wird. Schwer abzuschätzen seien insbesondere die Auswirkungen der Coronakrise. «Noch ist unklar, wie stark die Einnahmen wegbrechen und wie sehr die Ausgaben ansteigen.» Auch rechnet er mit einem Anstieg der Hilfe im sozialen Bereich. Er hofft, dass die Auswirkungen der Pandemie nicht zu lange andauern. Änderungen gibt es auch immer wieder, was die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden betrifft. Er betont aber klar: «Es ist sicher nicht so, dass der Kanton bei den Finanzen zu viel auf die Gemeinden abschiebt.» Es gehe auch in die andere Richtung: Der Kanton übernehme Aufgaben, für welche die Gemeinden verantwortlich gewesen seien. Erleichterungen und Vorteile sieht Ziegler mit Digitax Uri, der elektronischen Steuererklärung ab 2022. «Das gibt einen grossen Mehrwert für die Bevölkerung und Erleichterungen beim Ausfüllen», so Ziegler. «Einfacher wird es nach einer Einarbeitungszeit auch für die Verwaltung. Es gibt schlankere Abläufe.»

Kantonsbahnhof und WOV verändern das Leben in Altdorf

Herausfordernd sei in den kommenden Jahren alles, was sich im Bereich des Verkehrs und der Erschliessungen ändere: der Kantonsbahnhof, die West-Ost-Verbindung (WOV) mit den flankierenden Massnahmen und der A2-Halbanschluss. Die WOV bringe nebst Herausforderungen auch Chancen auf massive Verbesserungen. Der Autobahnhalbanschluss erleichtere den Pendlern den Weg zur Arbeit.

Dank der neuen Verbindungsstrasse und der flankierenden Massnahmen könne eine dringende Entlastung für das Zentrum von Altdorf erreicht werden. «Das Leben im Dorf verändert sich», gibt sich Ziegler überzeugt. Wenn der Verkehr im Zentrum stark abnehme, müsse das nicht negativ fürs Dorf sein, im Gegenteil: Stattdessen könnten neue Möglichkeiten zum Flanieren geschaffen werden. «Die Menschen gehen gemütlich Einkaufen und lassen sich die Waren anschliessend nach Hause liefern», stellt er sich vor. «Im Sommer können die Menschen im Strassencafé sitzen, ohne dass sie sich wegen des vorbeirauschenden Verkehrs anschreien müssen.»

Die Nord-Süd-Verbindung sei für den Kanton Uri geschichtlich schon immer wichtig gewesen, so Ziegler. «Die Distanz zu Bellinzona und Lugano ist mit der Eröffnung des Neat-Tunnels viel kleiner geworden.» Die Reise ins Tessin dauere mit dem Intercity weniger lange als nach Zürich. Das könne neue berufliche Möglichkeiten bieten. Voraussetzung sei, dass diese schnellen Züge auch im neuen Kantonsbahnhof halten. «Altdorf setzt sich dafür ein», verspricht Ziegler.

Einsatz für Dorfkern bleibt Dauerthema – Gewerbecoach ist Erfolgsgeschichte

In Altdorf besteht die Gefahr, dass immer mehr Leben aus dem Dorfkern verschwindet. So wird die Urner Kantonalbank ins neue Gebäude beim Kantonsbahnhof zügeln. Die kantonale Verwaltung bezieht leer werdende UKB-Räumlichkeiten. «Attraktiv ist der Dorfkern nur, wenn es eine gute Mischung gibt», so Ziegler überzeugt. «Auch Events dürfen wir im Zentrum nicht verbieten.» Das kulturelle Leben soll im Dorf stattfinden. «Das beeinflusst das Gewerbe positiv.» Die Abwanderung guter Geschäfte und des Gewerbes aus dem Zentrum sei in Altdorf ein Dauerthema. Sein Vorgänger Urs Kälin habe das Engagements des Gewerbecoaches sehr gut aufgegleist:

«Das ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte. Was wir hier machen, darüber wird schweizweit berichtet.»

Ziegler weiss aber auch, dass es bei der Arbeit Grenzen gibt. Die Gemeinde kann vermitteln, Tipps geben, motivieren und für gute Rahmenbedingungen sorgen. «Irgendwann sind uns aber die Hände gebunden. Etwa dann, wenn sich das Kundenverhalten derart verändert, dass alle online bestellen.» Man könne niemanden zwingen, in Altdorf einzukaufen. «Wir können den Dorfkern aber attraktiv gestalten mit genügend Parkplätzen, aber auch mit guten ÖV-Anschlüssen und Platz für Velos und Fussgänger.»

Ziegler vergleicht die Gemeinde mit einem Unternehmen. Es gibt verschiedene Anspruchsgruppen für die Dienstleistungen: Einwohner, Unternehmer, Gewerbetreibende. «Wir wollen den Kunden ein tolles Angebot bieten und das Dorf weiter entwickeln.» Dabei sei es wichtig, effizient zu führen. Denn: «Wir können nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen.»

Aber nicht nur die Altdorfer, auch die anderen Gemeinden stellen Ansprüche ans Dorf. Auf die Zentrumsfunktion angesprochen, meint Pascal Ziegler, Altdorf sei stolz, einiges bieten zu können: die Kantonsbibliothek, das Theater Uri, das Haus für Kunst Uri, das Haus für Volksmusik und Museen, das Schwimmbad Altdorf sowie zahlreiche Sportanlagen.

Altdorf in Zahlen Anzahl Einwohner: 9'553 (Stand 31.12.2019)

Anzahl Schüler: 884 (Kindergarten, Primar und Oberstufe ohne Mittelschule)

Anzahl Restaurants: 47

Anzahl Unternehmen: 521

Gemeindesteuerfuss: 95%

Kapitalsteuerfuss: 0,01 Promille

Schuld von 526 Franken pro Kopf (Stand 31.12.2019)

Sitze im Gemeinderat: 7

vakant: 0

Pascal Ziegler freut sich auf die Aufgabe als Gemeindepräsident von Altdorf.

Altdorf könnte in den nächsten Jahren die 10'000-Einwohner-Grenze knacken

Altdorf zählt heute fast 9600 Einwohner. Der Trend zeigt nach oben. «Die Zahlen sollen nicht explosionsartig ansteigen. Wir streben vielmehr ein moderates Wachstum an», sagt Ziegler zur angestrebten Entwicklung der Bevölkerung. Diese müsse mit den vorhandenen Infrastrukturen der Schulen, mit den Strassen und den Einkaufsmöglichkeiten gut verkraftbar sein. Gut möglich, dass Altdorf bald die Grenze von 10'000 Einwohnern knackt. Dann könnte Altdorf das Stadtrecht beantragen.

Der Altdorfer Bahnhof ist zurzeit eine Baustelle und entwickelt sich zum Kantonsbahnhof. Hier entstehen neue Wohnungen, aber auch im Winterberg oder in der Turmmatt gibt es neuen Platz. «Gibt es mehr Wohnungen in Altdorf, so muss auch die Zahl der Arbeitsplätze steigen», gibt sich Ziegler bestimmt. «Wir wollen nicht nur ein Wohndorf sein.» Hoffnungen setzt er dabei auch auf die Werkmatt. «Die Firma Kässbohrer hat den Anfang gemacht», sagt der Gemeindepräsident. «Die Firma steht aber nun wie eine Insel auf der grünen Wiese.» Er hofft auf weitere Arbeitgeber, die zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze anbieten.

Einer, der gerne mitbestimmt und Entscheide trifft

Pascal Ziegler ist FDP-Politiker und wird in seiner Arbeit die wirtschaftlichen Aspekte entsprechend stark gewichten. In den vergangenen Jahren hat er sich in vielen unterschiedlichen Bereichen engagiert. So war er Scharleiter der Jungwacht Altdorf. Er spielte Volleyball und war als Trainer tätig. Bei der Feuerwehr macht er sei vielen Jahren mit und ist heute als kantonaler Instruktor tätig. Pascal Ziegler lebt mit seiner Partnerin zusammen. Er treibt gerne Sport, joggt und fährt Ski. Er ist Geschäftsführer der Wohngenossenschaft Geissenstein in Luzern. Diese war ursprünglich eine Eisenbahnergenossenschaft.

Ziegler ist gerne aktiv, bestimmt mit und trifft Entscheide: «Nur dasitzen und kritisieren, das bringt nichts.» Auf Gemeindeebene könne man etwas bewegen:

«Hier hat jede Stimme ein Gewicht.»

So übernimmt er, der es gewohnt ist anzupacken, gerne das Präsidium im Gemeinderat.