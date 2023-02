Altdorf Petition gegen den Ausweichverkehr: 3034 Unterschriften eingereicht Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti konnte die Unterschriften von den Initianten entgegennehmen. Er versprach, dass die Regierung die Petition ernst nehme und wohl in der nächsten Sitzung den beiden für das Thema zuständigen Direktionen zuweisen würde.

Jonathan Imhof (rechts) überreicht Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti (links) und Kanzleidirektor Roman Balli über 3000 Unterschriften. (Altdorf, 6. Februar 2023) Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 6. Feburar 2023)

3034 Unterschriften haben die beiden Initianten Patrick Walker aus Wassen und Jonathan Imhof von Intschi für ihre Petition «Urner Dörfer vor Ausweichverkehr schützen!» gesammelt (Stand: Montag 18.30 Uhr). Im Beisein verschiedener Urner Politikerinnen und Politiker sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Alpen-Initiative wurden Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti und Kanzleidirektor Roman Balli am Montag vor dem Rathaus in Altdorf die Unterschriften überreicht.

Lanciert wurde die Petition «Urner Dörfer vor Ausweichverkehr schützen!» online sowie mit Unterschriftenbögen, die seit dem 24. September 2022 verschickt worden waren und an zentralen Stellen auflagen. «Wir fordern konsequente Massnahmen zum Schutz der Anwohner der Kantonsstrasse und des gesamten Kantons Uri vor dem Ausweichverkehr entlang der A2», fasste Jonathan Imhof den Kern des Anliegens zusammen. «Die Kantonsstrasse darf nicht als Autobahn-Alternative missbraucht werden. Der Lebensraum, die Anwohner und die Natur im Urner Oberland müssen geschützt werden.»

Bei der Übergabe der Unterschriften (von links): Jonathan Imhof, Dimitri Moretti, Roman Balli und Patrick Walker. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 6. Februar 2023)

Jonathan Imhof zeigte sich am Montag bei der Übergabe stolz, dass die Petition grossen Rückhalt in der Bevölkerung fand. «Die über 3000 Unterschriften stammen mehrheitlich von besorgten Menschen, die in Urner Gemeinden entlang der Gotthardroute wohnen», sagte er mit einem Blick auf die vielen Adressen. Dazu haben aber auch andere Bürgerinnen und Bürger unterschrieben, davon die meisten aus dem Einzugsgebiet Luzern, die offensichtlich ebenfalls hinter den Forderungen stehen.

Ausfahrtsspur wird bis Wassen verlängert

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti versprach, dass die Regierung die Petition ernst nimmt und sie wohl in der nächsten Sitzung den beiden für das Thema zuständigen Direktionen zugewiesen würde. «Die Bau- wie auch die Sicherheitsdirektion engagieren sich schon seit mehreren Jahren, verschiedene Staumanagement-Massnahmen am Gotthard umzusetzen und damit den Verkehr zu verflüssigen.»

Zurzeit diskutiert eine Arbeitsgruppe, in der Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden des Urner Oberlands, des Kantons Uri, des Bundesamts für Strassen (Astra) und der Verkehrsmanagementzentrale Emmen angehören, weitere mögliche Massnahmen. Unter anderem will das Astra bereits in diesem Jahr in einer Pilotphase die Ausfahrtsspur Göschenen bis nach Wassen verlängern. Voraussichtlich soll diese Massnahme im Jahr 2024 definitiv eingeführt werden. «Wer nach Andermatt will, soll auf der Autobahn bleiben und nicht durch das Dorf Wassen fahren.» Schliesslich betonte Moretti, dass nach dem Bau der zweiten Röhre, im Zuge der Renovation des Vortunnels, auch der Kreisel Göschenen angepasst werden soll, damit der Verkehr von und nach Andermatt flüssiger fliesst.

Bei der Übergabefeier zusammen mit Urner Politikerinnen und Politikern sowie Vertretern der Alpeninitiative. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 6. Februar 2023)

Im Landrat wird ein Vorstoss zum Thema eingereicht

Am Mittwoch wird im Landrat nachgedoppelt. Im Urner Parlament wird ein Vorstoss eingereicht mit der Forderung nach einer Standesinitiative – mit Blick auf eine Zusammenarbeit mit dem Kanton Graubünden – zum zukünftigen Verkehrsregime am Gotthard.

Unterstützung für Uri gab es bereits im vergangenen Jahr im Bundesparlament in Bern. So hat Ständerätin Heidi Z’graggen eine Interpellation eingereicht, in der sie unter anderem fordert, dass der Pannenstreifen für die Urner Bevölkerung reserviert wird, dass man die Kantonsstrasse zeitweise sperrt oder bestimmte Fahrzeuge nicht auf der Kantonsstrasse fahren dürfen, weil sie Stau verursachen. Zudem hat auch Nationalrat Simon Stadler ein Postulat eingereicht. Zusammen mit den Nationalrätinnen und Nationalräten von Graubünden, Tessin, Wallis sowie des Berner Oberlands fordert er vom Bundesrat, Massnahmen zu ergreifen, um die betroffenen Dörfer zu entlasten.