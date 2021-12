Altdorf Pfarrkirche St.Martin erhält eine Chororgel An der Herbstversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Altdorf gab es nur klare Entscheidungen fürs neue Budget und drei Kreditanträge.

Die Freude über das klare Ja zur Chororgel für die Pfarrkirche St.Martin ist gross. Bild: PD

Mit 58 Stimmberechtigten war das Interesse an der Herbstversammlung der katholischen Kirchgemeinde Altdorf gross. In der Einladung zur Versammlung war zu entnehmen, dass man nach wie vor über eine sehr gute finanzielle Lage verfügt, eine praktisch schuldenfreie Bilanz und hohe Liquiditätspolster sind Ausdruck davon. Unter diesen Umständen überrascht es nicht, dass das Budget 2022 ohne Wortmeldungen einstimmig akzeptiert wurde.

Mit dieser Ausgangslage erachtete es der Kirchenrat als vertretbar, den Steuerfuss von 80 Prozent für das Jahr 2022 unverändert beizubehalten. Verwalter Walter Schuler erläuterte im Detail die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2021. Das Budget 2022 schliesst bei einem Aufwand von 2732 Millionen Franken gegenüber einem Ertrag von 2744 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 12’600 Franken. Der Aufwand liegt 28’300 Franken und der Ertrag 47’200 Franken über dem Vorjahresbudget.

Auch die Wahlen gingen speditiv über die Bühne. Einstimmig wiedergewählt für die Amtsdauer 2022 bis 2023 wurden Vizepräsident und Bauchef Peter Cathry sowie Verwalter Walter Schuler. Nicht im Wahlturnus standen Kirchgemeindepräsident Thomas Imholz, Pfarrer Daniel Krieg, Edith Zurfluh-Indergand, Friedhofverwaltung/Öffentlichkeitsarbeit und Muriel Herger, Personal.

Seiten vielen Jahrzehnten fehlt das Zweitinstrument

Im Mittelpunkt der Versammlung standen drei Kreditanträge im Gesamtwert von 245’000 Franken. Lea Ziegler Tschalèr vom Organisten-Team freute sich, Details zum Antrag Anschaffung einer Chororgel für die Pfarrkirche St.Martin zu erläutern. In kurzen Zügen verriet sie, wie es zur einmaligen Chance kam, eine wunderschöne und qualitativ hochwertige Orgel aus Privatbesitz zu erwerben. In der Kirche St.Martin wird seit Jahrhunderten eine grosse kirchenmusikalische Tradition gepflegt. In grösseren Kirchen befindet sich oft neben der grossen Hauptorgel eine kleinere Orgel im Chorraum, im 18. Jahrhundert war dies auch in der Kirche St.Martin der Fall. Seit vielen Jahrzehnten aber fehlt ein solches Zweitinstrument, das für Gottesdienste in kleinem Rahmen oder als Begleitinstrument für grössere konzertante Aufführungen im Chorraum dienen könnte.

Die vorgesehene Chororgel wurde im Jahre 1969 durch die bekannte Firma Mathis Orgelbau AG Luchsingen erbaut. Im März dieses Jahres wurde das Instrument von Sachverständigen inspiziert und in einer Dokumentation wurde der gute Zustand der Orgel bestätigt. Nach der Übernahme durch die Katholische Kirchgemeinde Altdorf wird die Orgel generalüberholt, in Einzelteile zerlegt und gründlich gereinigt. Ein fahrbares Podest soll die Verschiebung der Orgel ermöglichen. Die Kosten belaufen sich inklusive Generalüberholung und fahrbares Orgelpodest auf 55’000 Franken. Ohne Wortmeldungen gab es ein einstimmiges Ja zur Beschaffung.

Auch Kulturgüterschutzraum soll umgebaut werden

Mit einem zweiten Kreditantrag von 65’000 Franken beabsichtigt man, den Kulturgüterschutzraum im Pfarreizentrum St.Martin umzubauen. Im Archivbereich hat man die räumliche Kapazitätsgrenze erreicht und die Luftfeuchtigkeit im ganzen Schutzraum sei permanent zu hoch. Nun beabsichtigt man, die bestehende Trennwand zwischen Archiv- und Museumsteil um rund 1 Meter zu verschieben und so die Aufbewahrungskapazität um 126 Prozent zu erhöhen. Der Einbau eines Raumentfeuchtungssystems werde sowohl im Museumsbereich als auch im Archivbereich das Raumklima stark und nachhaltig verbessern und die Güter dauerhaft vor Feuchtigkeitsschäden schützen. Der Antrag war unbestritten und auch einstimmig genehmigt.

Im dritten Kreditantrag von 125’000 Franken will man den Zufahrtsweg zum Sigristenhaus sanieren. Der Zufahrtsweg sei durch Alterungs- und Klimaeinflüsse in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Nun muss wegen der neuen Fernheizleitung für das Sigristenhaus der Strassenoberbau so oder so aufgebrochen werden. Um den Oberbau wieder instand zu stellen, präsentierte der Kirchenrat zwei Ausführvarianten; eine Variante «Naturstrasse» für 58’000 Franken und eine Variante «Wildpflästerung» für 125’000 Franken. Im Sinne von Qualität und Nachhaltigkeit entschied sich der Kirchenrat für die Variante Wildpflästerung. Auch hier folgte die Versammlung dem Antrag ohne Gegenstimme.

Die Renovations- und Umbauarbeiten am Sigristenhaus wurden am

2. August 2021 gestartet. 90 Prozent des Auftragsvolumens sind vergeben, bei fast 80 Prozent aller Arbeiten wurden Urner Unternehmen berücksichtigt. Der Kostenvoranschlag kann zurzeit eingehalten werden. Trotz leichtem Arbeitsrückstand sei ein Bezug im Juli 2022 realistisch.

Entwicklungsplan des Friedhofs ist auf Kurs

Sämtliche Arbeiten am Entwässerungskanal Kirche St.Martin sind abgeschlossen. Mit Endkosten von 48’508 Franken wurde der bewilligte Kredit um 10 Prozent unterschritten. Der Friedhofentwicklungsplan ist auf Kurs, im Frühling 2022 ist vorgesehen, zusammen mit der Einwohnergemeinde eine öffentliche Veranstaltung durchzuführen, um die Bevölkerung über die vorgesehenen Pläne, Vorschläge und Ideen zu orientieren. Pfarrer Daniel Krieg bedankt sich bei allen Leuten, die in der Seelsorge tätig sind. Für ihn und das ganze Seelsorgeteam ist wichtig, dass alle, die wollen, ob geimpft oder ungeimpft, auf irgendeine Art und Weise den Advent und Weihnachten feiern können. Daher ergibt sich ein grosses Angebot über die Weihnachtstage.