Altdorf Pia Huber-Zgraggen übernimmt Traditionsunternehmen von Marco Lauener In Altdorf kommt es bei Lauener Uhren & Schmuck zu einer Geschäftsübergabe. Die langjährige Mitarbeiterin Pia Huber-Zgraggen wird neue Geschäftsführerin.

Pia Huber-Zgraggen übernimmt per 1. März 2023 das Uhren- und Schmuckgeschäft von Marco Lauener. Bild: PD/Anthony Brown

Pia Huber-Zgraggen aus Erstfeld übernimmt das familiengeführte Unternehmen Lauener Uhren & Schmuck per 1. März 2023, weil sich Marco Lauener nach erfolgreicher Firmenleitung in den Ruhestand verabschiedet. Pia Huber-Zgraggen freut sich auf die neuen Herausforderungen und ist sich sicher: «Jung und Alt wird sich auch in Zukunft bei uns wohlfühlen. Das attraktive Markenangebot wird weitergeführt. Das routinierte Personal bleibt uns erhalten. Und auch künftig bleiben wir eine wichtige Ausbildungsstätte für den Urner Detailhandel.»

«Die Firma bleibt in guten Händen», wird Marco Lauener in einer Mitteilung zitiert. Lauener übernahm 1991 das Geschäft seines Vaters. Nach Karl, Josef und Carlo Lauener trat er erfolgreich in deren Fussstapfen. «Die Leidenschaft von Pia Huber-Zgraggen für das Uhrmacherhandwerk, ihr reiches Wissen über die Verarbeitung diverser Edelmetalle und ihr freundliches Wesen gegenüber der Kundschaft und Mitarbeitenden erfüllte das Geschäft seit vielen Jahren mit einem grossen Mehrwert.» Auch nach 136 Jahren seien die Kundinnen und Kunden bestens aufgehoben. Lauener: «Sie können sich bei schlichtem Ambiente am Rathausplatz inspirieren lassen.» Huber-Zgraggen werde die langjährige Tradition mit Freude und Esprit weiterführen, heisst es weiter.

Seit 1886 Jahren präsentiert Lauener Uhren & Schmuck Juwelen, Ringe und Uhren von Traditionsmarken sowie internationalen Trendlabels. Bei Lauener Uhren & Schmuck sind sieben Uhren- und Schmuckfachleute angestellt. (rem)