Altdorf: Pianist spielt zeitlose Musik Karl Arnold begeisterte das Publikum mit Musik aus Barock, Klassik Romantik und Impressionismus. Georg Epp

Vor grossem Publikum überzeugte Karl Arnold mit seinem Solokonzert. (Bild: Georg Epp (Altdorf, 20. Januar 2019))

In der Aula Hagen Altdorf freute sich Martin Giese, der noch amtierende Musikschulleiter der Musikschule Uri nahezu 150 Personen, begrüssen zu dürfen. Viel mehr Zuschauer als erwartet besuchten das Solokonzert von Karl Arnold.

Einleitend meinte Giese: «Der Musiker Kari Arnold ist selten mit sich zufrieden». Tatsächlich ist bei Arnold das Bestreben nach musikalischer Perfektion auch nach 25 Jahren Musikunterricht an der Musikschule Uri ungebrochen gross und es gibt wohl keine Urner Kirchenorgel, auf der er nicht schon gespielt hat.

60 Minuten Musik ohne Noten

Nachdem er im vergangenen Jahr an der Musikhochschule Luzern das «Certificate of Advanced Studies» mit Erfolg absolvierte, war Karl Arnolds Wunsch, einem grossen Publikum viel zeitlose Musik zu präsentieren. In seinem Solokonzert am Flügel spielte er Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin und Claude Debussy. Die 60 Minuten schwierigster Musik standen unter dem Motto «Barock – Klassik – Romantik – Impressionismus». Arnold spielte, ohne dabei die Noten als Unterstützung vor sich zu haben. Beim gesponserten Apéro durch Linda und Peter Gisler vom Musikhaus Gisler bot sich für Karl Arnold die Gelegenheit, die Gratulation und die Begeisterung der Konzertbesucher persönlich zu überbringen.