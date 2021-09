Altdorf Polizei misst drei Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstag fielen der Kantonspolizei Uri drei Fahrzeuge auf, die zu schnell unterwegs waren.

Am Samstagabend führte die Kantonspolizei Uri an der Industriestrasse in Altdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei drei Autofahrer mit Luzerner, Schwyzer und Zürcher Kontrollschildern mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Sie passierten die Kontrollstelle laut Polizei nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h (LU und SZ) sowie mit 93 km/h (ZH). Erlaubt sind auf dieser Ausserortsstrecke 60 km/h. Die Autofahrer haben sich vor der Staatsanwaltschaft Uri zu verantworten. (nke)