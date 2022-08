Altdorf Gerhard Polt, Krüger Brothers und Kunz: Dezembertage locken mit bekannten Namen und grossen Events Vor Weihnachten werden in Altdorf 36-mal Kultur und Events geboten. Einiges gibt es auch rund um die Fussball-WM zu erleben – mit speziellen Moderatoren und frisch arrangierten WM-Songs und Fussballhymnen.

Bei den 23. Altdorfer Dezembertagen gibt es zahlreiche grössere Events zu erleben. Die Krüger Brothers (20. November) nehmen das Urner Publikum mit auf eine Reise durch die Berge und die Wälder der Blue Ridge Mountains. Bei den drei Trievent-Konzerten (2. bis 4. Dezember) widmet sich das 160-köpfige Orchester mit Chor und professionellen Gesangssolisten diesmal dem Broadway. Gerhard Polt und die Biermösl Blas’n (9. Dezember) sind seit mehr als 40 Jahren gemeinsam unterwegs. Zum Jubiläum gibt es nebst Aktuellem auch einige Klassiker. Der Luzerner Sänger Kunz (23. Dezember) wird unplugged mit seiner achtköpfigen Band zu hören sein.

Sicher wieder ein unvergesslicher Abend: Gerhard Polt und die Well-Brüder sind am 9. Dezember im Theater Uri. Bild: PD

«Während der Dezembertage findet die Fussball-WM in Katar statt, daher greifen wir das Thema ebenfalls auf – aber auf unsere Art», sagt Michel Truniger, Leiter im Theater Uri. Die Viertelfinalspiele werden im Foyer zu sehen sein. Die Band Esperanto um Livio Baldelli hat den Auftrag erhalten, ausschliesslich WM-Songs und Fussballhymnen zu spielen. «Geboten wird das in Pub-Stimmung, mit einem Zapfhahn, und auch der Rollrasen wird nicht fehlen», erzählt Michel Truniger.

Live-Moderation zum Final

Des Weiteren wurde Fussballmoderator Manuel Köng engagiert. Bis zum Halbfinal der Fussball-WM wird er fürs Fernsehen in Katar sein und dann nach Hause fliegen. Den Final am 18. Dezember wird er live auf der Bühne im Theater Uri moderieren. Das Spiel ist auf Grossleinwand zu sehen. Als Co-Moderatorin wurde Patti Basler gebucht, obwohl sie eigentlich wenig Lust hat, Fussball zu schauen. Für explosiven und unterhaltsamen Gesprächsstoff ist gesorgt.

Das Hausorchester ist bei den Dezembertagen wieder mit dabei (17. Dezember). Diesmal als Begleitband für Joya Marleen, die Newcomerin, die bereits drei Swiss Music Awards gewonnen hat, sowie für den von Philipp Fankhauser geförderten Bluesmusiker Lucky Wüthrich.

Der Abend mit der Bündner Liedermacherin Corin Curschellas, der Akkordeonistin Patricia Draeger und der Cellistin Barbara Gisler (20. Dezember) wird in Kooperation mit dem Haus für Volksmusik stattfinden.

Beim Türmli wird alte Musik neu interpretiert (26. November). Das Posaunenquintett Tromburi trifft dabei auf die Sängerin Eve Kopli Scheiber.

Im Theater Uri wird der neue Kulturbrief mit vielen Infos zu den zahlreichen bevorstehenden Kulturveranstaltungen für den Versand bereit gemacht. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 24. August 2022)

Altdorfer Saal wird umgebaut, zur Wiedereröffnung gibt's Dürrenmatt

Im Theater Uri sind zurzeit die Arbeiter am Werk. Die Stromhauptverteilung wird erneuert. Daher startet die Saison erst Mitte September. «Die Arbeiten sind dringend notwendig», gibt sich Michel Truniger überzeugt. «Dank grosszügiger Unterstützung der Dätwyler Stiftung können wir auch den Altdorfer Saal umbauen.» Wieder eröffnet wird dieser Mitte Dezember. Annette Windlin, Regisseurin der kommenden Altdorfer Tellspiele, wird Friedrich Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» als Solostück spielen (14. und 15. Dezember).

Neues Festival feiert Anfang November Premiere

Die Dezembertage beginnen am 15. November. Doch bereits zuvor gibt es einiges zu erleben. So startet neu das Festival Blue Box (3., 4. und 5. November). Bei diesem neuen Format wird in einem besonderen Club-Setting die gesamte Bühne bespielt. 380 Personen haben bei den Stehkonzerten Platz. «Das Club-Setting haben wir im vergangenen Jahr mit Dodo ausprobiert. Dieses haben wir ein bisschen angepasst.» Ziel ist es, dass das Festival in Zukunft jeweils im Herbst stattfindet. Den Auftakt macht ein jazziger Abend mit zwei Urner Formationen. Auf der Bühne stehen das Daniel Geiser Trio und das Ohr-chestra Trio. Dann folgt eine Blues-Night mit Trapped Bull und dem Marc Amacher Trio. Am Samstag sind in der Pop-Night Brainchild und Dachs zu hören.

Livio Beyeler wird neu zum Hausregisseur im Theater Uri. Die Reihe Fokus Drama (jeweils Mittwochmittag) wird in einer zweiten Staffel fortgesetzt. Das Thema Frauen wird in insgesamt fünf Referaten behandelt. Beyeler wird aber auch sonst im Haus sehr aktiv sein. Er wird als Hausregisseur im grössten Urner Theaterhaus verschiedene Inhalte kuratieren und mehrere Produktionen realisieren.

Michel Truniger, Leiter im Theater Uri, stimmt sich auf dem Fussballplatz auf die Dezembertage mit WM-Events ein. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 23. August 2022)

Beim Ticketkauf am Schalter wird neu eine Gebühr verlangt

Wer am Schalter der Uri Tourismus AG Tickets oder Gutscheine kauft, muss in Zukunft eine Gebühr von 2 Franken pro Ticket oder Gutschein bezahlen. Online über www.theater-uri.ch können Tickets und Gutscheine weiterhin ohne zusätzliche Kosten gekauft werden.