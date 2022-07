Altdorf 40 Studierende aus aller Welt reisen ans Borromeo-Festival, um gemeinsam der Kammermusik zu frönen Die dritte Auflage zog wiederum Studentinnen und Studenten aus aller Welt an. Diese arbeiteten intensiv mit erfahrenen Lehrpersonen zusammen. Insgesamt gab es zwölf Konzerte zu hören, die alle gratis besucht werden konnten.

Festivalleiter Lorenz Gamma (Violine) probt mit Aidan Fu (Violine) und Carina Wang (Cello). Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 21. Juli 2022)

Das Klarinettenquintett von Brahms war zwar nicht im lauschigen Pavillon im Garten beim Haus der Musik zu hören. Aufgrund der unsicheren Witterung spielte der in Bauen wohnhafte Stephan Siegenthalter (Klarinette) zusammen mit Lorenz Gamma (Violine), Naomi Warburton (Violine), Christian Zgraggen (Viola) und Ben Hong (Cello) am Donnerstagabend in der Kollegi-Kapelle.

Der Auftritt war aber auch am neuen Ort einer der Höhepunkte des Borromeo-Festivals. Nicht weniger als zwölf Konzerte gab es in knapp zwei Wochen zu hören. Dazu kamen Meisterkurse in der Kollegi-Kapelle, die ebenfalls öffentlich und für die Besucherinnen und Besucher gratis waren.

Stephan Siegenthalter (Klarinette) probt mit Lorenz Gamma (Violine), Naomi Warburton (Violine), Christian Zgraggen (Viola) und Ben Hong (Cello) in der Kollegi-Kapelle das Klarinettenquintett von Brahms. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 21. Juli 2022)

Beim Klarinettenquintett von Brahms waren Gastmusiker, Lehrer des Borromeo-Festivals und eine Schülerin gemeinsam auf der Bühne. «Wir hatten nur zwei Tage Zeit, um gemeinsam zu proben», verrät Lorenz Gamma, der zusammen mit seiner Frau Ming Tsu das Festival leitet. Solche Konzerte würden nur funktionieren, weil sich alle zuvor sehr gut vorbereitet haben.

«Die individuelle Vorarbeit zu Hause ist eminent wichtig», sagt Lorenz Gamma. Das Konzert mit dem Klarinettenquintett von Brahms sei ein gutes Beispiel.

«Bereits bei der ersten Probe konnten wir das Werk praktisch ohne Unterbruch und ohne grosse Probleme durchspielen.»

Studentinnen und Studenten sind fasziniert von Uri

Die rund 40 Schülerinnen und Schüler am Borromeo-Festival kommen von überall her nach Altdorf. Die Cellistin Carina Wang ist aus dem Orange County, einem Bezirk im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien, angereist. Violinist Aidan Fu ist aus Los Angeles. Ihnen beiden gefällt es, dass sie zahlreiche Räumlichkeiten der Mittelschule Uri nutzen können. Jetzt, während der Sommerferien der Schülerinnen und Schüler, haben sie die Möglichkeit, hier ungestört zu musizieren.

Neben der Arbeit für die Musik fanden sie auch Zeit, die Umgebung ein wenig auszukundschaften. «In Uri ist das Klima viel feuchter als in Kalifornien», hat Carina Wang festgestellt. Fasziniert ist sie von den Bergen. Auch Aidan Fu freut sich, dass er hier die Natur geniessen kann. «Bei uns zu Hause ist es hektischer und alles ist verbaut», meint er.

Die heissen Temperaturen von über 30 Grad machten den Musikerinnen und Musikern zu schaffen. «Wenn man übt oder konzertiert, dann ist das auch physisch anstrengend», erklärt Lorenz Gamma. Da bewege man sich und sei konzentriert bei der Sache. Über die Abkühlung nach dem Gewitter sind denn bei unserem Besuch auch alle froh:

«Alle atmen auf. Auch die Musik atmet wieder freier.»

Konzerte sind immer noch ein Geheimtipp

Die Konzerte des Festivals seien nicht schlecht besucht gewesen, stellt Lorenz Gamma fest. Aber er meint: «Es ist immer noch fast ein Geheimnis, dass man hier gute Musik hören kann. Wir hoffen, dass es sich herum spricht und es mehr und mehr Menschen wissen, dass man bei unserem Festival viele Gratiskonzerte auf hohem Niveau geniessen kann.»

Die Violinistin Joan Kwuon übt mit zwei Schülerinnen und einem Schüler in der Kollegi-Kapelle. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 21. Juli 2022)

Das Borromeo-Festival folgt in seiner Ausrichtung einer Tradition, dass Menschen aus aller Welt zusammenkommen und gemeinsam Musik machen. «Speziell ist hier aber das Ambiente», erklärt Lorenz Gamma.

«Wir sind umgeben von Bergen und trotzdem ist es nicht zu touristisch.»

Der Kanton Uri sei authentischer als andere Orte in der Schweiz. Das sorge für eine besondere Atmosphäre, welche die Teilnehmenden beeindrucke. «Unsere Gastmusiker und unsere Lehrpersonen spielen in den grössten Konzerthallen der Welt. In Altdorf hingegen findet das Festival in einem intimen Rahmen statt.»

Lehrpersonen sind Topmusiker, die auch ihre Anforderungen stellen

Auf die Studentinnen und Studenten wartete während des zweiwöchigen Festivals ein volles Programm. Sie bildeten sich in Privatstunden bei erfahrenen Lehrpersonen auf ihren Instrumenten weiter, übten intensiv gemeinsam und gaben Konzerte. Für sie sind die zwei Wochen im Kanton Uri denn auch alles andere als ein Ferienlager.

«Alle Studentinnen und Studenten nehmen es sehr ernst und sind hart am Arbeiten.»

Das sei auch notwendig. «Denn die jungen Männer und Frauen lernen bei Topmusikern, die auch ihre Anforderungen haben.» Die Fortschritte, die innerhalb von zwei Wochen erzielt würden, seien überdurchschnittlich. «Wenn es das ganze Jahr so weitergehen würde, wäre das atemberaubend.»