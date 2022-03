Altdorf SAC-Jugendarbeit mit UKB-Preis belohnt Der Verein SAC-Gotthard hat den mit 20'000 Franken dotierten Anerkennungspreis der Urner Kantonalbank erhalten. Das Geld soll in die Jugendarbeit fliessen.

Strahlende Gesichter: Karsten Döhnert, Vize-Bankratspräsident der UKB (links), und Franz Schuler, UKB-Bankrat, überreichen Jürgen Strausse, Präsident SAC-Gotthard (Zweiter von links) und Martin Zurfluh, Jugendchef SAC-Gotthard, den Check. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. März 2022)

Unter den rund zwei Dutzend Anwesenden herrschte am Mittwoch im Haus für Kunst in Altdorf grosse Freude und aufgeräumte Stimmung. Dies deshalb, weil Jürgen Strauss, Präsident der SAC-Sektion Gotthard, und Martin Zurfluh, SAC-Jugendchef, aus den Händen von Karsten Döhnert, Bankratsvizepräsident der Urner Kantonalbank (UKB), und Franz Schuler, UKB-Bankrat, mit leuchtenden Augen einen überdimensionalen Check entgegennehmen durften. Es handelte sich um den mit 20'000 Franken dotierten UKB-Anerkennungspreis, der im Rahmen einer kleinen, von drei jungen Musikerinnen und Musikern akustisch umrahmten Feier übergeben wurde. Ein solcher Preis wurde von der UKB heuer bereits zum 15. Mal vergeben. Mittlerweile beläuft sich die Gesamtsumme, mit denen gemeinnützige Urner Institutionen seit 2007 bedacht worden sind, auf über 430'000 Franken.

Bleibende Berg- und Naturerlebnisse

«Diesmal ist uns innerhalb des Bankrats die Entscheidung, wer den Anerkennungspreis erhalten soll, leicht gefallen. Den Kanton Uri kann man sich ohne seine Berge nicht vorstellen, und die Berge kann man sich ohne den SAC-Gotthard nicht vorstellen», sagte Döhnert in seiner Begrüssung. Dann ergänzte er noch an: «Wir möchten mit diesem Preis vor allem die Jugendarbeit würdigen. Mit dem geschätzten Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche im Kanton Uri leistet der Verein einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag für die Zukunft.»

Bankratskollege Schuler wies in seiner Würdigung darauf hin, dass der SAC-Gotthard bereits vor 26 Jahren das Kinderbergsteigen eingeführt hat. «Dank diesem Engagement konnten und können viele Kinder und Jugendliche das nötige Wissen und Können sowie das richtige Verhalten in den Bergen erlernen. Das 40-köpfige Leiterteam ermöglicht den Jungen echte, bleibende Berg- und Naturerlebnisse, sei es beim Wandern und Klettern oder auf Ski- oder Snowboardtouren», so Schuler. Viele der ausgebildeten Kinder und Jugendlichen würden sich dann jeweils im Erwachsenenalter als Leiter zur Verfügung stellen und so ihr Wissen weitergeben. «Der tatkräftige Einsatz, jahrein und jahraus mit der notwendigen Weitsicht Kinder und Jugendliche bereits frühzeitig und nachhaltig auf die Sorgfalt und die Liebe zur Natur zu sensibilisieren, ist bewundernswert und verdient die Auszeichnung», unterstrich Schuler.

«Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung der UKB. Sie zeigt, dass unser Wirken auch ausserhalb des Vereins wahrgenommen und geschätzt wird», sagte Strauss in seiner Dankesrede. Er sei überwältigt gewesen, als er diese erfreuliche Nachricht erhalten habe. Die Arbeit mit Jugendlichen habe im SAC-Gotthard eine lange Tradition, und die Jugendorganisation (JO) blicke auf eine mehr als 60-jährige Geschichte zurück. Neben JO-Aktivitäten seien aber auch noch andere Anlässe für Jugend und Familie regelmässig Bestandteil des Sektionsprogramms. Zudem sei die Sektion mit all ihren Aktivitäten auch stets offen für Nichtmitglieder.

Die Feier im Haus für Kunst wurde von drei jungen Musikerinnen und Musikern umrahmt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. März 2022)

Wertvoller Beitrag für den Generationenvertrag

Der SAC-Gotthard wurde 1881 gegründet. Heute zählt er über 2000 Mitglieder aller Alterskategorien. Der SAC und die Sektion Gotthard legen grossen Wert auf eine breite Jugendförderung, aber auch auf die Unterstützung von ambitionierten jungen Sportlerinnen und Sportlern in den alpinen Disziplinen. «In den letzten Jahren haben wir unser finanzielles Engagement mehr als verdoppelt», verriet Strauss, und er fügte noch an: «Der Anerkennungspreis ermöglicht es uns, unser Programm in den nächsten Jahren auf diesem Niveau halten zu können und vielleicht auch noch ein paar neue Akzente zu setzen.» Das Motto beim SAC-Gotthard laute: «Die Erfahreneren trainieren die Unerfahrenen, die Älteren in der Regel die Jüngeren.»

«Das ist ein Stück weit auch ein Generationenvertrag. Und dieser muss langfristig gesichert sein», so der Sektionspräsident. Mit seiner Entscheidung habe der UKB-Bankrat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass dieser weiterhin bestehen bleibe.