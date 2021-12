Altdorf SBB-Chef Vincent Ducrot besucht den neuen Urner Kantonsbahnhof vor Inbetriebnahme Der Kantonsbahnhof Uri wird am Sonntagmorgen in Betrieb genommen. Heute machten sich Vincent Ducrot, CEO der SBB und Peter Füglistaller, Direktor des Bundesamtes für Verkehr ein Bild vor Ort.

Der Urner Regierungsrat Urban Camenzind, CEO der SBB Vincent Ducrot und der Leiter Infrastuktur des SBB, Peter Kummer (von links) am neuen Urner Kantonsbahnhof. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Altdorf, 11. Dezember 2021)

Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind und Baudirektor Roger Nager empfingen auf dem Perron des Kantonsbahnhofs in Altdorf besondere Gäste: Vincent Ducrot, CEO der SBB, und Peter Flüglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr, waren mit dem Zug nach Altdorf gereist, um sich vor Ort ein Bild von der neuen Urner öV-Drehscheibe zu machen. Mit dabei waren auch der Altdorfer Gemeindepräsident Pascal Ziegler und Landratspräsidentin Sylvia Läubli Ziegler, wie die Baudirektion Uri in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem Fahrplan 2022 werde im Kanton Uri ein neues öV-Zeitalter eingeläutet, heisst es in der Mitteilung. Mit der Inbetriebnahme des Kantonsbahnhofs halten dort neu 18 Intercity-Züge (IC). Das Bahnangebot wird auf 90 Zugshalte im Tag ausgebaut: Intercity-, Interregio- und S-Bahnzüge erschliessen zukünftig den Kanton Uri. Zusätzlich werden die Verbindungen des Winkelriedbusses von und nach Nidwalden sowie das Angebot der Matterhorn Gotthard Bahn ausgebaut. Mit der Inbetriebnahme des neuen Buskonzepts wird begleitend ein neues Tagesticket im Urner Talboden eingeführt.

«Kanton Uri rückt näher an die übrige Schweiz»

Das Grossprojekt haben vier Partner gemeinsam realisiert. Die SBB, der Kanton Uri, die Gemeinde Altdorf und die Urner Kantonalbank (UKB) haben gemeinsam investiert, geplant und umgesetzt. «Das Bauprojekt konnte in Qualität, Zeit und Budget fertiggestellt werden– und dies trotz erschwerten Bedingungen durch Corona», stellt Vincent Ducrot erfreut fest. Mit den neuen Verbindungen sind das Tessin und die grossen Wirtschaftszentren im Norden ab Altdorf besser und schneller erreichbar. So dauert die Reise von Altdorf nach Bellinzona neu nur noch 34 Minuten, die Reise nach Lugano nur noch 50 Minuten. «Der Kanton Uri rückt damit noch näher an die übrige Schweiz», so Ducrot. Die SBB und der Kanton Uri verbindet aber nicht die Eisenbahn.

«Der neue Kantonsbahnhof ist ein Quantensprung für die Schweiz, für den Kanton Uri und für Altdorf», sagt Peter Füglistaler, der Direktor des Bundesamts für Verkehr. «Uri gewinnt dadurch an Attraktivität. Dieser Bahnhof ist ein Dankeschön an das Jahrhundertprojekt NEAT.» Urban Camenzind und Roger Nager führten die Gäste über das Areal und durch die neuen Bauten. Ein weiterer Meilenstein am Kantonsbahnhof steht im Frühling 2022 an, wenn das neue Dienstleistungsgebäude der UKB eröffnet wird. (sok)