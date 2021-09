Altdorf Schwerer Verkehrsunfall auf Autobahnausfahrt: Mädchen und Töfffahrer verletzt – acht Kilometer Stau Am späten Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A2 ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradlenker lebensbedrohlich und ein 11-jähriges Mädchen mittelschwer verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen prallte eine 68-jährige Autofahrerin mit Schwyzer Kontrollschildern auf dem Ausfahrtsstreifen bei Altdorf bei stockendem Verkehr mit hoher Geschwindigkeit in einen Motorradfahrer und schob diesen in den vorausfahrenden Personenwagen. Das schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. Aufgrund des Zusammenpralls wurde der Motorradlenker durch die Luft geschleudert und zu Boden geworfen. Er zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der 61-jährige Motorradlenker aus dem Kanton Zürich wurde schliesslich mit dem Helikopter in ein Zentrumsspital überführt, heisst es weiter.

Bild: Kantonspolizei Uri

Weiter zog sich ein 11-jähriges Mädchen in einem der am Unfall beteiligten Fahrzeuge mittelschwere Verletzung zu, weswegen sie ins Spital gebracht werden musste. Die 68-jährige Autolenkerin blieb beim Zusammenstoss unverletzt. Weshalb sie auf den Motorradfahrer auffuhr, wird durch die Kantonspolizei Uri geklärt.

An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Bergung der Verletzten, die Tatbestandsaufnahme, den Abtransport der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Unfallstelle musste die Autobahn in Fahrtrichtung Nord bis um 19.45 Uhr mehrfach gesperrt werden. In der Folge staute sich der Verkehr auf einer Länge von rund acht Kilometern. Ausweichverkehr führte zudem zu einem regen Verkehrsaufkommen auf dem untergeordneten Strassennetz. (fmü)