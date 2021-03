Altdorf Schwimmbad sammelt Spenden für neue Rutschbahn Mit der anstehenden Sanierung des Schwimmbads Altdorf soll auch eine neue Rutschbahn realisiert werden, die rund 800'000 Franken kostet. Die Spendenaktion ist bereits angelaufen.

(pd/RIN) «Heute lancieren wir den Spendenmonat März für eine neue Rutschbahn», freut sich Pascal Ziegler, Verwaltungsrat der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf (SGA) und Gemeindepräsident von Altdorf. Mit Triathletin Jolanda Annen als Botschafterin des Schwimmbads Altdorf wurde unter anderem für diese Spendenaktion ein Video gedreht. Auf die Kampagne aufmerksam gemacht wird auch auf der Website, auf Facebook sowie mit Plakaten, Inseraten und Flyern. Ausserdem sind im März in allen Filialen der Feinbäckerei Hauger AG im Kanton Uri Schokoladen im Sortiment, von deren Verkauf pro Tafel drei Franken direkt der neuen Rutschbahn zugutekommen.

So könnte die neue Rutschbahn im Herbst 2021 aussehen. Visualisierung: PD

«Unsere Rutschbahn muss – um nach den Sanierungen den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen – in jedem Fall ersetzt werden. Eine neue Anlage, die spektakuläre Effekte zu bieten hat, erweist sich als Publikumsmagnet und damit als sinnvolle Investition in die Zukunft», erklärt Ziegler. «Die Kosten richten sich nach Ausführung und Extras, weshalb wir die Urner Bevölkerung dazu aufrufen, dieses Projekt mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen.»

Kosten übersteigen die eigenen Mittel für den Werterhalt

43 Jahre lang habe Gross und Klein im Schwimmbad Altdorf schwimmen gelernt, Spass gehabt, Freunde gefunden, Sport getrieben und für Wettkämpfe trainiert. «Nun stehen Sanierungen an, in deren Rahmen auch die Rutschbahn vollständig ersetzt und baulich angepasst werden muss», heisst es in der Mitteilung des Schwimmbads Altdorf. Die Kosten für die geplante Röhren-Rutschbahn betragen rund 800‘000 Franken, was die Mittel für den Werterhalt, der im Schwimmbadfinanzierungsgesetz geregelt ist, übersteige. Denn dieses sieht für den laufenden Betrieb oder eine Neuinvestition keine Mitfinanzierung vor. Es umfasst nur den Werterhalt, der bei der Rutschbahn zirka einen Drittel der Kosten beträgt.

Um die fehlenden finanziellen Mittel zu generieren, hat eine Projektgruppe des Verwaltungsrates der SGA in Zusammenarbeit mit Anja Wild Grafik ein Sponsoringkonzept erarbeitet. Spenden für die neue Rutschbahn sind möglich per Twint (entsprechende QR-Codes sind auf den Werbemitteln zu finden), via Spendenformular auf der Website oder durch den Kauf von Schokolade in den Urner Filialen der Feinbäckerei Hauger. Sämtliche Informationen sowie das Video sind auf der Website des Schwimmbads Altdorf, www.schwimmbad-altdorf.ch, zu finden.