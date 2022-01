Altdorf Skulpturen und Bilder laden zum Staunen und Entdecken ein Pascal Murer und seine Frau Nino Doborjginidze stellen in der Galerie Zeitpunkt in Altdorf aus. Dabei können die Betrachterinnen und Betrachter in die Natur und ins Universum eintauchen.

Pascal Murer und seine Frau Nino Doborjginidze inmitten ihrer Skulpturen und Bilder. Bild: PD

Die Skulpturen, die im Raum verteilt stehen, wurden aus ganz unterschiedlichen Hölzern geschaffen – von Kastanienbäumen, Platanen, Buchen, Zedern und Nussbäumen. Pascal Murer hat das Ausgangsmaterial bearbeitet und angebrannt, was ihm eine einheitlich dunkle Patina verliehen hat. Die verwendeten Materialien strotzen vor Energie, die sie aus der Erde gewonnen haben. Murer schafft mit seinen Skulpturen seine ganz eigenen Parallelwelten zum in der Natur Vorgefundenen.

An den Wänden hängen Bilder von Nino Doborjginidze, die sie mit Öl auf Papier und Leinwand gemalt hat. Zusammen mit den Skulpturen sind diese noch bis Sonntag in der Galerie Zeitpunkt an der Attinghausenstrasse 28 in Altdorf vis-a-vis vom Trögli zu sehen. Pascal Murer, Künstler mit Urner Wurzeln, stellt zusammen mit seiner Lebenspartnerin Nino Doborjginidze aus. Das Künstlerpaar wird sowohl am Samstag- als auch am Sonntagnachmittag persönlich anwesend sein.

Übergang heisst die Ausstellung in der Galerie Zeitpunkt an der Attinghauserstrasse 28 in Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 24. Januar 2022)

Die beiden betreiben ein gemeinsames Atelier in Locarno

Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Bildhauer Pascal Murer in Altdorf. Seit 20 Jahren lebt und arbeitet er mit seiner Frau Nino Doborjginidze in Locarno. «Vedo arte» (zu Deutsch: «Ich sehe Kunst») heisst ihr gemeinsames Atelier. Kennen gelernt haben sich die beiden, als sie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien studierten. Beiden gemeinsam war, von Anfang an, ihr tiefer Bezug zur Natur.

Doborjginidze stammt ursprünglich aus Georgien. Beim Betrachten ihrer Bilder spürt man die Kraft der Farben. Die Wirkung, die sie entfalten, sind ganz unterschiedlich. Die einen Bilder zeigen die Schönheit der Natur – jedoch reduziert angetönt und wirken ruhig und dennoch bewegend.

Blick wie aus einem fahrenden Zug heraus

Doborjginidze hat aber auch Bilder geschaffen, die bei der Betrachterin und dem Betrachter etwas ganz Besonderes auslösen. Sie zeigen einen Blick wie aus einem fahrenden Zug heraus. Die Natur rauscht vorbei. Da lohnt es sich, länger hinzuschauen und immer wieder Neues in diesem scheinbar flüchtigen Blick auf die Natur zu erhaschen.

Nino Doborjginidze zeigt Bilder wie von fernen Galaxien. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 24. Januar 2022)

Und da sind schliesslich die Blicke in den Mikrokosmos unter dem Mikroskop. Andere wiederum scheinen, als hätte sie das Weltraumteleskop aus den unendlichen Weiten des Universums geschickt. Alle aber sind sie gemalt und entstammen der Fantasie von Doborjginidze. «Es freut uns, in diesem musikalischen Raum von Werner Kaspar Huber unsere Arbeiten klingen zu lassen, es ist eine Art Zaubergarten entstanden», gibt sich Nino Doborjginidze überzeugt. Und Pascal Murer meint:

«Ich sehe die Kunst als etwas Notwendiges, besonders in Übergangszeiten.»

Galerist Werner Kaspar Huber findet: «Die Bilder und Skulpturen verbreiten in diesen schwierigen Zeiten eine eigenartige Stimmung.» Die Ausstellung sei etwas fürs Gemüt. «Einmal etwas Schönes und Ruhiges zu sehen, das tut gut.» Die vergangenen Monate seien schwierig genug gewesen, jetzt solle es besser werden. «Übergang» heisst die Ausstellung, die auch zeitlich vom alten ins neue Jahr führt. «Noch immer wissen wir zwar nicht, was uns die nächsten Monate bringen werden. Wichtig ist, dass wir vernünftig sind.»

Mit der Ausstellung will Huber auch einen Kontrapunkt zu den Umweltkatastrophen und den drohenden Kriegsgefahren setzen. Ihn sorgt, dass viele Menschen sich im Internet und auf sozialen Medien informieren und dadurch anfällig geworden sind auf Falschmeldungen. Er hofft immer noch, dass sich mehr in der Zeitung informieren. «Die Vielfalt soll erhalten bleiben», so Huber.

Skulpturen von Pascal Murer und Bilder von Nino Doborjginidze in der Galerie Zeitpunkt in Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 24. Januar 2022)

Diese Kunst eignet sich nicht für ein Schaufenster

Er sei kein neutraler Galerist, sagt Werner Kaspar Huber. Vielmehr einer, der aussuche, was er zeigen wolle und damit auch Stellung beziehe. «Diese Kunst kann man nicht in einem Schaufenster zeigen», ist Huber überzeugt. Das sei seine kleine Einflussnahme auf den Kunstkonsum. Huber will denn auch in seiner Galerie zum Verweilen und Geniessen einladen. «Wenn die Pandemie vorbei und wieder mehr Leute sich auf kleinem Raum treffen können, kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier neben Ausstellungen und Konzerten auch Lesungen stattfinden können», so Huber.