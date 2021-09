Altdorf Solar, Holz oder Fernwärme? Ausstellung «Erneuerbar heizen» informiert Urner Hauseigentümer Fünf Vertreter von Anbieterfirmen erneuerbarer Heizsysteme standen, in Zusammenarbeit mit Initiator Energiestadt Altdorf, am Samstag in Altdorf Rede und Antwort.

Auf Reden müssen Taten folgen und so fand am Samstag eine Ausstellung zum Thema «Erneuerbar heizen» auf dem Lehnplatz und im Zeughaus in Altdorf statt. Von dem gleichzeitig durchgeführten Flohmarkt verspreche sich der Initiator Energiestadt Altdorf einen Synergieeffekt, durch den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die sich nicht bewusst mit dem Thema auseinandersetzen, spontan vorbeikommen und sich informieren würden, so Bernhard Schuler, Präsident der Energie- und Umweltkommission.

Zahlreiche Besucher informierten sich im Zeughaus bei den Fachleuten über erneuerbare Heizsysteme. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 4. September 2021)

«Ich wohne in einem Wohngebiet, das noch nicht an die Fernwärme von Oeko Energie AG angeschlossen ist. Ich habe eine Ölheizung, die bereits in die Jahre gekommen ist, und ich kann nicht zwei bis drei Jahre warten, bis ich vielleicht angeschlossen werde», schildert Emilio Baldini seine Situation.

Individuelle Lösungen sind gefragt

Schon an diesem Beispiel zeichnet sich ab, dass, wenn sich Hauseigentümer zum Umbau ihrer Heizung entschieden haben, individuelle Lösungen gefragt sind. Die fünf Anbieterfirmen für erneuerbare Heizsysteme – Oeko energie AG, J. Lussmann AG, G. Bosshard AG, Marty AG und EWA Energie Uri – standen den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern dazu Rede und Antwort. Ob Fernwärme, Solarthermie, Wärmepumpe, Holzpellets beziehungsweise Stückholz oder eine Gesamtenergielösung aus zum Beispiel Wärmepumpe und stromerzeugenden Fotovoltaikpanels, mit denen dann neben der Deckung des Strombedarfs im Haus auch noch das Elektroauto versorgt werden könnte – ein Beratungsgespräch bringe die optimale Lösung zu Tage.

«Solarthermie kommt bei mir nicht in Frage wegen der Grösse der Liegenschaft, eine Wärmepumpe ist deshalb womöglich auch nicht effizient und für die Pellets-Heizung, die ich in der Firma schon in Betrieb habe, ist womöglich ein zu kostenintensiver Umbau nötig, denn ich brauche ja ein Silo für die Pellets», überlegt Baldini und schüttelt ratlos den Kopf.

Das Amt für Energie Uri AG und Energiestadt Altdorf informierten über finanzielle Unterstützung und erneuerbare Heizsysteme auf öffentlichen Gebäuden. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 4. September 2021)

Abfallprodukt Sägemehl wird zu Pellets gepresst

«Wer eine Ölheizung hat, hat auch einen Raum, in dem der Öltank steht», weiss André Lussmann. Dieser werde entfernt, wodurch ein meist für die Anlieferung der Pellets günstig gelegener Raum frei werde, die einmal im Jahr bestellt werden müssten, fährt er fort. Dadurch bleibt der Umbau für die neue Heizung meist überschaubar. Der Rohstoff ist Sägemehl, ein Abfallprodukt, das in holzverarbeitenden Unternehmen anfällt und mit etwas Feuchtigkeit und hohem Druck zu Pellets gepresst wird. «Fernwärme gewinnt seine Energie auch aus Holz, aus Sturmholz, das nicht mehr sonst weiterverarbeitet werden kann», informiert Hermann Epp von der Oeko energie ag. Auf diese Weise kämen sich die Unternehmen beim Rohstoffbezug nicht in die Quere. Damit es zu so wenig wie möglich Energieverlust kommt, sind die Verteilerrohre, die zu den angeschlossenen Haushalten führen, sehr gut isoliert.

«Öffentliche Gebäude könnte man durchaus mit Solarthermie in Kombination mit Fotovoltaik versorgen, zum Beispiel Altersheime, das Spital, Gastronomiegebäude oder das Schwimmbad», erklärt Daniel Arnold von G. Bosshard AG. «Für private Gebäude eignet sich entweder die Warmwassererzeugung oder in Kombination mit einer Heizungsunterstützung.» Limitierend sei hier die fehlende Sonneneinstrahlung, deshalb bräuchte es eine entsprechend ausgerichtete Dachfläche sowie ein ergänzendes System, das an dunklen Tagen einspringe. «Die Pellets kommen in den Raum des Öltanks, das wäre die Lösung», schwärmt Emilio Baldini, sichtlich erleichtert nach einem Gespräch mit André Lussmann. Denn nun hat er eine Alternativlösung, falls der Fernwärmeanschluss nicht möglich wäre, und geht zufrieden mit einem Plan A und einem Plan B nach Hause.

Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt

Am Beispiel der Wärmepumpe erklärt Christoph Schuler von der Firma Marty AG die Finanzierungsmöglichkeiten. Wenn man sich für eine Wärmepumpe entscheidet, sei es wichtig, zunächst zu klären, ob Platz dafür vorhanden ist und sich keine Nachbarn durch die Geräusche gestört fühlen könnten. Des Weiteren gelte es, zu klären, ob es eine Erdsonden-, eine Grundwasser- oder eine Luft-Wärmepumpe sein kann. Dazu müssen die jeweiligen Umgebungssituationen geprüft werden. Im weiteren Verlauf kann man sich um die finanzielle Unterstützung des kantonalen Förderprogramms Energie Uri 2021 bemühen. Dies könne man für jede andere Art von System in Anspruch nehmen (www.ur.ch/energie). Die Oeko energie ag bietet zusätzlich drei eigene Finanzierungsmodelle an, die allen umbauwilligen Kunden den Kauf einer Anlage leichter machen sollen.

Auf dem Lehnplatz fand parallel zur Ausstellung der traditionelle Flohmarkt statt. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 4. September 2021)

Die EWA dagegen offeriert ein «Contracting», im Zuge dessen der Kunde die Kombi-Anlage aus Wärmelieferant und Fotovoltaik eingebaut bekommt und dann über die Verrechnung von produzierten, überschüssigen Kilowattstunden den Kaufbetrag «abstottert», schlägt Sebastian Häring von der EWA Energie Uri vor. «Dieser Vertrag ist auf 20 Jahre Laufzeit angelegt, kann aber vorher abgelöst werden.»

Bernhard Schuler resümierte: «Alle anwesenden Firmenvertretungen stellten für diese Ausstellung ihr geschäftliches, wirtschaftliches Interesse hintenan und sahen sich an einem Strang ziehend im Dienst eines höheren Ziels, nämlich einen wichtigen Beitrag auf dem Weg der Schweiz zur Klimaneutralität geleistet zu haben und weiterhin zu leisten.»