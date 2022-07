Altdorf Sommerserenade mit Sebastian Bohren und Aljaz Cvirn Am 12. August treten der Geiger Sebastian Bohren und der Gitarrist Aljaz Cvirn in der Kollegikapelle der Mittelschule Uri in Altdorf auf. Sie spielen neben klassischen Werken auch neue Arrangements von virtuosen Violinstücken.

Aljaz Cvirn gilt als einer der herausragendsten jungen slowenischen Gitarristen seiner Generation. Bild: PD

Der renommierte Aargauer Geiger Sebastian Bohren, Solist am diesjährigen Urner Neujahrskonzert, und Gitarrist Aljaz Cvirn haben sich während des Corona-Lockdowns getroffen, um gemeinsam die Literatur für Violine und Gitarre zu erkunden. Neben klassischen Werken für Violine und Gitarre wie den Sonaten von Niccolò Paganini und Franz Schubert hat das Duo eigene, neue Arrangements von virtuosen Violinstücken angefertigt, so zum Beispiel zur «Teufelstrillersonate» von Giuseppe Tartini. Auch das Stück «Introduction et Rondo Capriccioso» von Camille Saint-Saens, die «Rumänischen Volkstänze» von Bela Bartók und verschiedene Stücke des legendären Geigers Fritz Kreisler haben die beiden Musiker arrangiert, heisst es in einer Vorschau auf das Konzert.

Wiedersehen in Uri mit Geiger Sebastian Bohren. Bild: Marco Borggreve/PD

Am Freitag, 12. August, um 19 Uhr bringen sie ihr virtuoses Programm in die Kollegikapelle der Mittelschule Uri nach Altdorf, organisiert vom Urner Förderverein junger Musikerinnen und Musiker, gefördert von der Dätwyler-Stiftung. Der Eintritt zu dieser besonderen Sommerserenade mit Geige und Gitarre ist frei. (pd/cn)