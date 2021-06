Altdorf SP-Landrätin steht zur Wahl als höchste Urnerin In der letzten Landratssession vor den Sommerferien geht es um Wahlen. Für Diskussionen dürfte das Urner Energiegesetz sorgen.

Zu Beginn der Session wird Claudia Schuler (CVP, Seedorf) als neues Mitglied des Landrats vereidigt. Sie tritt die Nachfolge von Max Aschwanden an, der nach kurzer Krankheit im Amt verstorben ist.

Sylvia Läubli steht zur Wahl als neue Landratspräsidentin. Die 64-jährige Erstfelderin ist seit 2016 im Landrat und gehört der SP/Grüne-Fraktion an. Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf) wird als neue Vizepräsidentin und Martin Huser (SVP, Unterschächen) als erster Stimmenzähler vorgeschlagen. Neu in die Ratsleitung soll Kurt Gisler (CVP, Altdorf) als zweiter Stimmenzähler kommen.

Die bisherige Vizepräsidentin, Sylvia Läubli, soll neu den Urner Landrat präsidieren. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. Juni 2019)

FDP stellt Antrag zum Abtraktandieren

Für Diskussionen sorgen dürfte die Revision des Energiegesetzes. Die FDP wird den Antrag stellen, das Geschäft abzutraktandieren. Das klare Nein der Urner zum CO 2 -Gesetz hat den Ausschlag dazu gegeben. Das neue Energiegesetz sei für Uri sehr wichtig und dürfe nicht an der Urne Schiffbruch erleiden, sagt Marcel Bachmann (FDP, Silenen) auf Anfrage. «Es ist nicht sinnvoll, diese Gesetzesrevision jetzt zur Abstimmung zu bringen», so Marcel Bachmann weiter. «Wichtig ist es, etwas Gras darüber wachsen zu lassen und diese Vorlage zu einem späteren Zeitpunkt vors Urner Volk zu bringen. Zudem ist auch abzuwarten, was auf Bundesebene bezüglich weiteren Vorgehens mit dem gescheiterten CO 2 -Gesetz in den nächsten Monaten passiert.»

Klar ist aber: Das Urner Energiegesetz aus dem Jahr 1999 muss revidiert werden, weil es inzwischen vom Stand der Technik überholt worden ist. Auslöser der Revision ist im Wesentlichen der Teil zur Energie im Gebäude im bestehenden Energiegesetz, der nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.

Befunden wird über das Gesetz über die amtliche Publikation (Publikationsgesetz). Dieses regelt die amtlichen Publikationsorgane, bestehend aus dem Amtsblatt des Kantons Uri, dem Urner Rechtsbuch und dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, und legt deren Inhalt, Rechtswirkung und Erscheinungsform auf Gesetzesstufe fest. Dabei wird die bisherige Praxis weitgehend übernommen. Zudem schliesst es bestehende Lücken, indem es das Verfahren der ausserordentlichen Publikation und die Gebührenerhebung ordnet.

Der Landrat befindet über verschiedene Nachtragskredite

Zu den Massnahmen der Pandemie und Kostenbeteiligung Covid-19 wird dem Landrat ein Nachtragskredit über 397'000 Franken vorgelegt. Für die Umsetzung der kantonalen Klimastrategie und des «Regierungsprogramms 2020 bis 2024+» in den Jahren 2021 bis 2023 geht es um einen Brutto-Verpflichtungskredit über 360'000 Franken. Der Nachtragskredit für die Umsetzung der kantonalen Klimastrategie und des Regierungsprogramms 2020 bis 2024+ beläuft sich auf 90'000. Die Kantone stellen den Gemeinden im Rahmen ihrer Plattformen für die elektronischen Baubewilligungsverfahren künftig auch eine Schnittstelle zum Gebäude- und Wohnungsregister des Bunds (GWR) zur Verfügung. Der Nachtragskredit für die Projekte GWR-Schnittstelle und der Schnittstelle für Geografische Informationssysteme (GIS) liegt bei 45'000 Franken. Der Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit für die Erneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri beträgt 140'000 Franken. Der Nachtragskredit für die Erneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri liegt bei 140'000 Franken.

Acht Vorstösse werden behandelt

Bei den beiden Motionen von Ludwig Loretz (FDP, Andermatt) zu «Freiwilligkeit der Kirchensteuer für juristische Personen» und von Céline Huber (CVP, Altdorf) zur Stärkung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Uri wird über die Erheblichkeit befunden. Bei drei parlamentarischen Empfehlungen entscheidet der Landrat ebenfalls, ob er diese erheblich erklären will: Michael Arnold (CVP, Altdorf) zu Alternativen des Autoverlads Oberalp, Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) zu bedarfsgerechter Unterstützung, Alois Brand (CVP, Spiringen) zur Anpassung der nationalen Jagdgesetzgebung. Zudem werden drei Interpellationen beraten: Urs Kieliger (SP, Grüne, Erstfeld) zur Streichung von 49 Cargo National-Lokführerstellen in Arth-Goldau, Karin Gaiser Aschwanden (CVP, Erstfeld) zum Infocenter zweite Röhre sowie Walter Baumann (SVP, Göschenen) zur sinnvollen Nutzung der Parkfläche vor dem Portal des Gotthard-Strassentunnels in Göschenen.