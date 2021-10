Altdorf SP Uri fasst klare Parolen, diskutierte aber ausgiebig Wahlen der Bundesrichterinnen und -richter per Losentscheid und die Grösse der Solaranlage auf dem Dach des geplanten Werkhofs im Schattdorfer Rossgiessen gaben am ausserordentlichen Parteitag der SP Uri zu reden.

Der heutige Werkhof Kantonsstrassen befindet sich in einem desolaten Zustand. Der geplante Neubau war bei der SP unbestritten. Kritisiert wurde aber die Grösse der Fotovoltaikanlage. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 25. August 2021)

Die Justiz-Initiative will, dass künftig Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren bestimmt werden können. Heute erfolgt die Wahl nach dem Machtverhältnis im Parlament. Das heutige System sei alles in allem recht ausgewogen, fand alt Regierungsrat Markus Züst am ausserordentlichen Parteitag der SP Uri. «Mit der Zusammensetzung nach Parteien sind wir nicht schlecht gefahren. Ein Losentscheid ist mit vielen Zufälligkeiten verbunden und kann einseitig ausfallen.»

Niklas Joos hingegen sah dies anders. Die Richter seien heute gezwungen, sich einer Partei anzuschliessen. «Eine unabhängige Justiz ist wichtig», so Joos. Er habe sehr viel Sympathie für die Initiative und votiere für ein Ja. Unabhängigkeit sei gut, aber sie störe sich am Losverfahren, sagte Angelica Züst von der SP-Geschäftsleitung. Kritisch sah auch Landratspräsidentin Sylvia Läubli die Initiative. «Wer garantiert, dass das SP-Gedankengut vertreten ist, wenn das Los entscheidet?», fragte sie. Landrat Viktor Nager störte sich daran, dass die Losentscheide lebenslänglich gelten sollen. Die Parole wurde aber recht deutlich gefasst: 11 Nein- und 1 Ja-Stimme (3 Enthaltungen).

Einstimmig die Ja-Parole beschlossen die Mitglieder der SP Uri zur Pflegeinitiative. Alt Landratspräsident Toni Moser zeigte auf, dass diese dringend nötig ist. Der Pflegebedarf nimmt zu, der Mangel an Pflegefachkräften ist akut. Ohne Pflegefachpersonen aus dem Ausland würde das Gesundheitswesen zusammenbrechen.

«Jetzt ist fertig mit Klatschen»,

so Walter Infanger von der SP-Geschäftsleitung. Nun müsse endlich auch etwas Konkretes für das Pflegefachpersonal getan werden.

Unbestritten war das Covid-19-Gesetz. Die SP Uri beschloss einstimmig die Ja-Parole. Reto Röthlin von der SP-Geschäftsleitung zeigte auf, dass dieses mehr finanzielle Hilfen bringen soll. Die Hilfe bei Härtefällen wird ausgeweitet, ebenso der Erwerbsersatz für Selbstständigerwerbende. Unterstützungslücken werden geschlossen. Markus Züst sprach von einer sehr guten Lösung. «Wenn es ein Nein geben würde, wäre das sehr problematisch.» Grosse Einschränkungen befürchten die Mitglieder der SP Uri insbesondere bei einer allfälligen Aufhebung der Zertifikate.

Für die SP müsste die Solaranlage viel grösser geplant werden

Die Mitglieder SP Uri beschlossen deutlich die Ja-Parole zum Baukredit von 10,9 Millionen Franken für den Ersatzneubau des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen im Schattdorfer Rossgiessen. Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti zeigte auf, dass der Werkhof, der sich in einem desolaten Zustand befindet, möglichst schnell mit einem Neubau ersetzt werden muss.

Zu reden gab die geplante Grösse der Fotovoltaikanlage. «Überall wird über Stromlücken gejammert, aber nicht einmal die öffentliche Hand nützt bei einem Neubau die gesamte zur Verfügung stehende Fläche zur Produktion von Solarstrom», so Toni Moser. Markus Züst meinte, es sei ein Glücksfall, dass man für den Neubau Land gefunden habe. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, das Projekt in Angriff zu nehmen. «Die kleine Kröte müssen wir schlucken. Die Fotovoltaikanlage muss aber möglichst schnell ergänzt werden.» Mit 11-Ja-Stimmen wurde die kantonale Abstimmungsvorlage zur Annahme empfohlen (3 Enthaltungen).