Altdorf Staatsarchiv und Kantonsbibliothek lancieren vier weitere Führungstermine Ab dem 23. November erhält die Urner Bevölkerung noch einmal die Möglichkeit, durch die neuen Räumlichkeiten geführt zu werden.

Die neuen Räumlichkeiten werden im Rahmen einer Führung vorgestellt. Bild: PD

Das Staatsarchiv und die Kantonsbibliothek Uri bieten an vier weiteren Terminen Führungen durch die neuen Räumlichkeiten an. Während der stündigen Führung würden der neue Kulturgüterschutzraum, die Unterführung und die Publikums- und Arbeitsräume der beiden Institutionen gezeigt, heisst es in der Mitteilung der Kantonsbibliothek. Ebenfalls werden die neue Freihandbibliothek, das Lesecafé und der neue Lesesaal vorgestellt.

Die Führungen finden am Dienstag, 23. November, Montag, 6. Dezember, Montag, 13. Dezember und Montag, 20. Dezember, jeweils von 19 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahme sei kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Ein gültiges Covid-Zertifikat ist aber Pflicht. Treffpunkt ist der Haupteingang an der Bahnhofstrasse 13. (mah)