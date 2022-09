Altdorf Stillcafé richtet sich an Eltern und Stillinteressierte Am 20. September werden im Stillcafé in Altdorf verschiedene Angebote vorgestellt und Fragen besprochen. Das Angebot ist Teil der Weltstillwoche 2022.

Das Organisationsteam des diesjährigen Stillcafés (von links): Martina Jauch (Stillberaterinnen und Hebamme), Simone Abegg (Programmleiterin Urner Aktionsprogramm «Ernährung und Bewegung», Gesundheitsförderung Uri), Bianca Albert (La Leche League-Beraterin). Bild: PD

Im Rahmen der Weltstillwoche organisieren die Stillberaterin Martina Jauch und die La Leche League-Beraterin Bianca Albert gemeinsam mit der kantonalen Fachstelle Gesundheitsförderung Uri ein Stillcafé. Dieses findet am 20. September statt und richtet sich an alle (werdenden) Eltern mit Kindern sowie Stillinteressierte, teilt die Gesundheitsförderung Uri mit.

Im Stillcafé werden verschiedene Angebote vorgestellt, die von Organisationen und Fachpersonen im Kanton Uri für die Unterstützung der Frauen und Familien zum Thema Stillen angeboten werden. Die Anwesenden können ihre Fragen mit den Fachpersonen klären. Denn beim Thema Stillen kommen laut Martina Jauch immer wieder Fragen und Unklarheiten auf. Auch das gemütliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen sowie der Austausch untereinander soll am Stillcafé nicht zu kurz kommen.

«Einstehen für das Stillen»

Die Weltstillwoche wird seit 1991 jedes Jahr in über 120 Ländern begangen. Ziel der Stillwoche sei es, das Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile des Stillens zu erhöhen und darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, Mütter dabei zu unterstützen, so lange zu stillen, wie sie es wünschen. Die Weltstillwoche 2022 steht unter dem Motto «Einstehen für das Stillen» und findet vom 17. bis 24. September statt. Während der Aktionswoche bieten Organisationen in allen Landesteilen der Schweiz verschiedene Aktivitäten rund um das Thema Stillen an.

Die Kampagne wird jedes Jahr von der World Alliance for Breastfeeding Action (Waba) iniziiert, einem globalen Netzwerk, das sich für den Schutz, die Förderung und die Unterstützung des Stillens auf der ganzen Welt einsetzt. (cn)