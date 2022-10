Altdorf Strom sparen: EWA Energie Uri zeigt in Workshops die Möglichkeiten auf Der November wird bei EWA Energie Uri zum Energiesparmonat. In verschiedenen Workshops will das Unternehmen aufzeigen, wie der private Stromverbrauch optimiert werden kann.

EWA Energie Uri führt im November mehrere Workshops zum Thema Energieoptimierung durch. Bild: PD

EWA Energie Uri bietet im November verschiedene Workshops an, um ihren Kundinnen und Kunden aufzuzeigen, wie der Energieverbrauch zu Hause optimiert werden kann. Den Auftakt macht am 2. und 3. November 2022 das Thema «SmartEnergy»: Expertinnen und Experten von Energie Uri prüfen vor Ort mit dem Solarrechner, ob sich für Kundinnen und Kunden eine eigene Solaranlage lohnt und geben Tipps, wie das Gesamtenergiesystem im Haus mit intelligenten Lösungen vernetzt und optimiert werden kann. Eine Woche später, am 9. und 10. November, erfahren Interessierte alles über die neusten SmartHome-Innovationen und wie sie mit massgeschneiderten LED-Lösungen Energie einsparen können. «Ein Wechsel auf energieeffiziente Leuchtmittel lohnt sich aktuell doppelt», betont Energie Uri in einer Medienmitteilung.

Individueller Energiecheck möglich

Am 16. und 18. November gibt Energie Uri Tipps, wie der eigene Energieverbrauch optimiert werden kann. Dazu könne, so heisst es von Seiten von Energie Uri, vor Ort ein individueller Energiecheck durchgeführt werden, welcher direkt Auswertungen und Optimierungstipps zum eigenen Energieverbrauch generiert.

Die Workshops «SmartEnergy», «SmartHome», und «Eigenen Energieverbrauch optimieren» finden jeweils am Nachmittag von 13.30 bis 18.30 Uhr im Verkaufsgeschäft von Energie Uri auf dem Lehnplatz statt. In der letzten Woche stellt das Team vom Elektroshop verschiedene energieeffiziente Elektrogeräte vor und zeigt intelligente Produkte, die helfen, Energie zu sparen. Zudem wird am 24. und 25. November 2022 ein gratis Duromatic-Dampfkochtopf-Drucktest angeboten.