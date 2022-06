Altdorf Tanzmeeting Uri feiert mit einer Sommerparty 35-Jahr-Jubiläum Rund 200 Tänzerinnen haben dem Publikum begeisternde Choreografien präsentiert, die sie zu zahlreichen Sommerhits aufführten.

Gute Laune und eine grosse Party versprachen die beiden Leiterinnen Manuela Müller und Caroline Wipfli, welche die Zuschauer durch das diesjährige Tanzmeeting der J+S-Gymnastik- und Tanzgruppen aus dem Kanton Uri führten. Nach einer nun zwei Jahre lang andauernden Durststrecke freuten sie sich umso mehr, am vergangenen Samstag mit dem Publikum zusammen im Theater Uri eine Sommerparty zu feiern. Und dies gerade rechtzeitig zum 35. Jubiläum des Tanzmeetings.

Tänzerinnen bei ihrer Performance im Theater Uri. Bild: Muriel Pianezzi/PD

Die Freude, wieder auf der Bühne zu stehen, war klar erkennbar. Die rund 200 Tänzerinnen und der eine Tänzer unterhielten das Publikum in einer ersten Runde mit zehn Choreografien zu stimmungsvollen Hits, die Lust auf Sommer machten. Darunter waren beispielsweise Songs von Ed Sheeran oder «Barbie Girl» von Aqua. Beim Letzteren fuhr sogar ein Ken mit seinem Auto vor, um die Barbies zu beeindrucken. Aber auch die leiseren Töne von Künstlern wie Zian oder Lorde durften nicht fehlen. Die Kinder und Jugendlichen präsentierten gekonnt ihre sorgfältig einstudierten Tänze und vollendeten das Bild durch passende Kleidung und Accessoires.

Grosser Aufwand aller Mitwirkenden

Mit knalligen Hemden, luftigen Sommerkleidern, Bademänteln oder Kapitänsmützen boten die Gruppen den Zuschauenden ein buntes und abwechslungsreiches Bild auf der Bühne. Allgemein war auch in diesem Jahr wieder der grosse Aufwand der Kids und ihrer insgesamt 17 Leiterinnen zu spüren. In sieben Gruppen in Altdorf und vier Gruppen in Erstfeld trafen sich die Kinder und Jugendlichen einmal pro Woche, um miteinander zu tanzen, Choreografien einzustudieren und sich mit grossem Einsatz und viel Leidenschaft auf ihren Auftritt vorzubereiten. «Wo coole Leute ihr ganzes Herzblut reinstecken, dort entstehen hammermässige Ergebnisse», sagte Moderatorin Manuela Müller, als zur Halbzeit das Leiterinnenteam vorgestellt wurde.

In der zweiten Runde folgten zehn weitere Tänze zu Songs, welche an der Sommerparty nicht fehlen durften. So tanzten die Protagonisten unter anderem zur Musik von Ava Max, Dua Lipa oder Rihanna. Aber auch ein Klassiker von Abba war dabei. Die Jugendlichen überzeugten das Publikum mit präzisen Bewegungen und einer tollen Ausstrahlung. Zum Finale kamen alle Teilnehmenden nochmals auf die Bühne und tanzten gemeinsam zum Jubiläumssong von Jugend und Sport. Die Moderatorinnen erklärten, dass heuer auch J+S Jubiläum feiere und zum 50. Geburtstag diese Jubiläumschoreografie erstellt wurde, welche schweizweit in den Vereinen getanzt werde.

Abschied nach 15 Jahren

Mit diesem Abschlussbild wurde dem Publikum nochmals vor Augen geführt, wie viele Urner Kinder und Jugendliche sich alljährlich fürs Angebot von J+S Gymnastik und Tanz interessieren und mit viel Freude zusammen tanzen. Sie zeigten, wofür das Tanzmeeting seit 35 Jahren steht: gemeinsame Begeisterung und Freude an der Bewegung und am Tanz.

Rund 200 Tänzerinnen und ein Tänzer zeigten ihr Können. Bild: Muriel Pianezzi/PD

Unter grossem Applaus der Zuschauer endete eine rundum gelungene Tanzparty. Die Aufführungen um 17 und 20 Uhr bildeten für die Gruppen aus dem Kanton Uri wie immer den Höhepunkt und Abschluss des Tanzjahres. Manuela Müller beendete mit dem diesjährigen Tanzmeeting zudem ihre 15-jährige Leitertätigkeit in Erstfeld und wurde mit viel Beifall verabschiedet. (pd/lur)