Altdorf Tellspielgesellschaft hat die Pandemie einigermassen gut überstanden An der Generalversammlung zog man Bilanz über zwei turbulente Jahre.

Am Samstag hielt die Tellspiel- und Theatergesellschaft im Restaurant Zum Schwarzen Uristier ihre 120. Generalversammlung ab. Die pandemiebedingte Verschiebung der Tellspiele auf das Jahr 2024 forderte den Vorstand in finanzieller und administrativer Hinsicht. 2022 stehen die Teilnahme am Zürcher Sechseläuten und der Einsatz am Volksmusikfestival auf dem Vereinsprogramm. Ebenso laufen bereits die Vorbereitungen zur Jubiläums-Tellspielsaison 2024. Vera Tschannen wurde als neues Vorstandsmitglied gewählt.

Einzig noch die beiden Weltkriege hätten das Aussetzen der Tellspiele zur Folge gehabt, schrieb Präsidentin Barbara Bär im Jahresbericht 2019 bis 2021. Umso mehr freue sie sich, nach zwei Jahren wieder eine «normale» Generalversammlung durchzuführen. Die Pandemiezeit habe alle gefordert und viel Geduld und Solidarität abverlangt. Insbesondere im Kulturbereich. Dies hätten sicherlich auch die anwesenden Gäste – darunter Vertreter der Bildungs- und Kulturdirektion, des Theaters Uri, der Tellspiele Interlaken sowie des Welttheaters Einsiedeln – zu spüren bekommen.

«Goodwill war spürbar»

Insbesondere einschneidend war die Verschiebung der Tellspiele. Ein schmerzlicher Entscheid, der nach vielem Hoffen und Bangen jedoch auch entlastete, so die Präsidentin. Demnach fokussierte sich der Vorstand darauf, die Verluste in Grenzen zu halten sowie die Regie und die Finanzierung der Tellspielsaison 2024 sicherzustellen. Dabei hauptsächlich gefordert war Finanzchef Daniel Bollinger. Die Gesamtkosten für die abgesagten und verschobenen Spieljahre 2020/2021 beliefen sich auf 580'000 Franken. «Viele Verträge durften wir kulanterweise kostenlos für die Spielsaison 2024 übernehmen. Aufgrund der Kurzarbeits- und Ausfallentschädigungen entstand somit ein Gesamtverlust von 61'000 Franken», so Bollinger bei der Präsentation der Spielrechnung. Die reguläre Vereinsrechnung hingegen schloss mit einem leichten Plus von 2307 Franken.

Die neuen Vorstandsmitglieder mit Präsidentin Barbara Bär. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 2. April 2022)

Präsidentin und Finanzchef dankten insbesondere den Urner Behörden, dem Theater Uri, Stiftungen, Sponsoren sowie Regisseurin Annette Windlin für die gute und pragmatische Zusammenarbeit. «Der Goodwill und die Hilfsbereitschaft waren allseits spürbar und so hält sich der Verlust in tragbaren Grenzen. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und können der Tellspielsaison 2024 zuversichtlich entgegensehen.» Barbara Bär überbrachte zudem die Grüsse der Regisseurin. Der Krieg in der Ukraine und Themen wie Unterdrückung, Rache oder Widerstand würden sie hinsichtlich der Inszenierung 2024 sehr beschäftigen. Sie freue sich darauf, wieder mit den Proben zu beginnen.

Tellspielgesellschaft am Sechseläuten präsent

Ausblickend wies die Präsidentin auf die Aktivitäten des laufenden Vereinsjahres hin. Ende April wird die Tellspielgesellschaft am Zürcher Sechseläuten präsent sein. Mit einem Informationsstand sowie als Teil der Urner Delegation am Zunft- und am Kinderumzug. Ende Mai übernimmt der Verein einmal mehr die Einlasskontrolle am Volksmusikfestival. «Die Vorfreude, wieder aktiv zu werden, ist spürbar. Wir hoffen und freuen uns, dass sich unsere Mitglieder nach dieser langen spiellosen Zeit wieder an den Vereinsaktivitäten beteiligen», meinte sie abschliessend. Für Lisbeth Tschanz nimmt ausserdem neu Vera Tschannen als Fundusverwalterin Einsitz im Vorstand. Sie wurde einstimmig und mit grossem Applaus gewählt.

In ihren Grussworten berichteten beide Vertreter der befreundeten Theatergesellschaften Tellspiele Interlaken und Einsiedler Welttheater von den gleichen Herausforderungen. Insbesondere sei es schwierig, Mitglieder nach so langer Zeit wieder zum Mitmachen zu motivieren, da viele sich zwischenzeitlich Alternativen gesucht hätten. Ralph Aschwanden vom Amt Kultur und Sport vertrat Kultur- und Bildungsdirektor Beat Jörg. Aschwanden freue sich darauf, sich künftig wieder der Kulturförderung anstatt -entschädigung zu widmen und 2024 im Publikum zu sitzen.