Altdorf «Der Betrieb soll massvoll wachsen»: Theater Uri wird renoviert Beim grössten Urner Kulturhaus steht mit der bevorstehenden Sanierung ein grosser finanzieller Brocken an. Regierungsrat Beat Jörg zeigt sich aber zuversichtlich, dass die entsprechenden Kreditbegehren vom Landrat und Stimmvolk gutgeheissen werden.

Beim Theater Uri werden in den nächsten Jahren 7,78 Millionen Franken investiert. Otto Bissig, im Vorstand für Infrastruktur und Technik verantwortlich, stellte das Sanierungspaket 2023 bis 2030 an der GV des Forums Theater Uri vor. Den grössten Brocken machen die Kosten im Bereich Bühne, Kulisse und Arbeitssicherheit aus. Dabei soll auch das Bühnendach um 1,6 Meter angehoben werden. Belaufen wird sich dies auf 6,2 Millionen. Der Brandschutz kostet 1 Million, die geplante Heizung mit einer Wärmepumpe 221’700 Franken. Für verschiedene Erneuerungsarbeiten werden 353’000 Franken eingesetzt.

Vertikaltänzerin Claudine Ulrich sorgt auf der Bühne im Theater Uri nach der GV mit den Musikern Severin Suter, Ramon Kündig und Cyril Greter für ein besonderes Erlebnis. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 26. Oktober 2022)

«Der Betrieb im Haus soll massvoll wachsen», sagte Bissig. Das will man mit dem bestehenden Raumangebot erreichen. Und: «Das Theater Uri soll ein Haus für alle bleiben.» Der Betrieb soll in dieser Zeit aufrechterhalten blieben. Die Sanierung wird parallel dazu umgesetzt. 50 Prozent der Kosten soll der Kanton, die anderen 50 Prozent die Gemeinde Altdorf tragen. Am 16. November wird das Geschäft im Landrat behandelt. Am 12. März 2023 soll auf Kantonsebene und in der Gemeinde Altdorf über die entsprechenden Kreditbegehren abgestimmt werden.

«Das Theater Uri ist, wie es der Name schon sagt, wirklich eine Institution für den ganzen Kanton», so Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg. Zudem sei das grösste Urner Kulturhaus mit einer Strahlkraft über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. «Die unterschiedlichen Produktionen, die im Haus geboten werden, haben alle dazu beigetragen, dass die Urnerinnen und Urner gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass das kulturelle Angebot auch weiterhin existiert.» Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Landrat hinter dem Kreditbegehren stehe und dass das Urner Volk bei der Abstimmung im März 2023 die dringend notwendige Renovation unterstütze.

Gewinn von mehr als 116'000 Franken

Ursula Huwyler, Präsidentin des Vereins Forum Theater Uri, dankte an der GV dem treuen Publikum, welches trotz anfänglicher Coronaschwierigkeiten zahlreich die Veranstaltungen besucht habe. Das Vereinsjahr kann mit einem sehr positiven Ergebnis abschliessen. Leo Brücker konnte von einer erfreulichen Auslastung berichten sowie von guten Besucherzahlen. Unter dem Strich resultiert ein Gewinn von mehr als 116'000 Franken.

Mit grosser Erleichterung blickte Michel Truniger, Leiter im Theater Uri, auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück. «Die Unsicherheit wegen der Corona-Entwicklung war eine ständige Begleiterin. Eine gute Portion Zuversicht und Vertrauen brauchte es bei allen Veranstaltungen.» Wichtige Grundlagen für die Existenz des Theaters sind Betriebsbeiträge von Kanton, Gemeinde Altdorf und Korporation Uri. Die Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Uri und dem Betriebsverein Theater Uri konnte um weitere vier Jahre verlängert werden. Das Theater Uri dürfe auf viele gute Partnerschaften zählen, so Truniger. Besonders intensiv sei diese mit der Dätwyler-Stiftung, welche nun wieder einen Förderbeitrag von 500'000 Franken an die Sanierung des Theaters Uri geleistet habe. «Die Umsetzung der Massnahmen wird eine qualitative Verbesserung der Infrastrukturen bewirken», sagte Truniger. So werde an den Dezembertagen im erneuerten Altdorfer Saal «Der Besuch der alten Dame» von Dürrenmatt als Solostück mit Annette Windlin zu sehen sein.

Neuer Infrastrukturpartner beim Tonart-Festival

Michel Truniger blickte auf bevorstehende kulturelle Ereignisse, auf das Festival Blue Box etwa, bei dem an drei Abenden sechs Bands auf der Bühne in einem neuen Clubformat präsentiert werden (wir berichteten). An die Altdorfer Dezembertage kommen einige bekannte Namen wie Gerhard Polt, die Krüger Brothers und Kunz. Das Hausorchester des Theaters Uri steht mit Joya Marleen und Lucky Wüthrich auf der Bühne. Zudem wird das Thema Fussball auf kulturelle Art erlebbar sein. Frisch steigt das Theater Uri im Frühling 2023 als Infrastrukturpartner beim Festival Tonart ein.

Ja zu Statutenrevision und zu zwei neuen Mitgliedern

Gutgeheissen wurde an der GV eine Statutenrevision. Damit verzichtet der Regierungsrat in Zukunft auf die Wahl von zwei Mitgliedern in den Vorstand des Forums Theater Uri. «Mit den jährlichen Controllinggesprächen und der Leistungsvereinbarung sind die Interessen des Kantons als Geldgeber jederzeit gewährt», versicherte Ursula Huwyler.

Ursula Huwyler heisst Ralph Bomatter und Melina Marty neu im Vorstand willkommen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 26. Oktober 2022)

Fabienne Crisovan und Markus Baumann wurden aus dem Vorstand verabschiedet. Die 64 anwesenden Mitglieder des Vereins Forum Theater Uri wählten Melina Marty, Bürglen, und Ralph Bomatter, Altdorf, einstimmig neu in den Vorstand.