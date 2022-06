Altdorf Theaterkooperation mit Migrantinnen und Migranten bereitet neues Stück vor «Fremd sein», der Titel der neuen Theaterproduktion von Lory Schranz, setzt sich mit dem Gefühl auseinander, das Menschen haben, die an einem fremden Ort Fuss fassen müssen.

Alle Teilnehmenden werden miteinbezogen und bringen ihre eigenen Ideen ein. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 25. Juni 2022)

Kinder, Geschwister, Mädchen, Jungen, Eltern, junge Erwachsene, Paare, Alleinstehende, Grosseltern, Seniorinnen, Senioren, verschiedene Hautfarben, Menschen aus Eritrea, Tibet, dem Iran, Kurdistan, Brasilien, Afghanistan, Syrien, Sri Lanka und der Schweiz, Sängerinnen und Sänger, Schauspielerinnen und Schauspieler, Instrumentalistinnen und Instrumentalisten – alle wuseln durcheinander, und mittendrin ist Lory Schranz. Ein Wort von ihr und die Einheimischen bilden einen Chor, die Migranten begeben sich in ihren Bereich für die Schauspielenden und Franziska Hach-Herger (Keyboard) als musikalische Leiterin begleitet mit Christoph Gautschi (Schlagzeug) und Gian Luca Sala (E-Gitarre) das Ensemble.

Streng getrennt voneinander nehmen alle Aufstellung im grosszügigen, bei den sommerlichen Temperaturen angenehm kühlen Mehrzweckraum der Dätwyler AG in Altdorf, in dem das Probenwochenende vor den Sommerferien stattfindet.

Mit Engagement und Herzblut leitet Lory Schranz (Mitte) die Proben. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 25. Juni 2022)

In Kontakt mit anderen kommen

«Die Menschen ausserhalb des Theaters haben kein Interesse an mir als Ausländerin, im Theater dagegen werde ich herzlich willkommen geheissen: Hier bin ich einfach ein Mensch, keine Ausländerin», sagt eine Teilnehmerin mit einem nachdenklichen Nicken. Sie spricht genau das aus, worum es im Theaterstück «Fremd sein» geht: Das Gefühl, das für viele Migrantinnen und Migranten zum Alltag gehört, wenn sie in einen Ort kommen, den sie nicht kennen, wo eine Sprache gesprochen wird, die sie noch nicht verstehen und sprechen, wo Menschen leben, die anders aussehen, als sie selbst. In dem Theaterstück erzählen sie auf originelle, kreative Weise, wie sie damit umgehen. «Ich bin den ganzen Tag allein zu Hause, weil ich noch keine Arbeit habe», erzählt ein Teilnehmer.

«Das Theater bedeutet für mich, aus der Wohnung raus und in Kontakt mit Menschen zu kommen. Das erfüllt mich mit Energie.»

Insgesamt 38 Personen nehmen an dem Projekt teil, darunter auch einheimische Sängerinnen und Sänger, die aus verschiedensten Zusammenhängen – die einen singen ursprünglich in einem Gospelchor, die anderen in einem Männerchor – zu diesem Projektchor durch Anfrage zusammengestellt wurden.

Bei der harten Arbeit wird gesungen, sodass sie leichter von der Hand geht. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 25. Juni 2022)

Die Gruppe tröstet und fängt auf

«Wir sind eine grosse Familie», sagt Lory Schranz, die Initiatorin des Theaterprojekts für und mit Migrantinnen, Migranten und Einheimische. Und das meine sie auch so, denn wie eine solche funktioniere die Gruppe auch ausserhalb der Proben:

«Zwei von unseren Migrantinnen und Migranten haben einen negativen Entscheid erhalten und wissen nicht, wann sie ausgeschafft werden. Diese versuchen wir immer wieder aufzufangen und zu ermuntern, nicht aufzugeben!»

Oder wenn die Nachricht eintrifft, dass Familienangehörige von Mitgliedern der Theatergruppe die Flucht nicht überlebt haben, was traurige Realität wäre und immer wieder mal vorkäme, erhielten die Betroffenen in der Gruppe tröstende Worte und Halt.

Auch Tanzeinlagen werden im Theaterprojekt zu sehen sein. Sie sind Ausdruck von Lebensfreude. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 25. Juni 2022)

Tröstend und hoffnungsvoll mutet auch das Schlussbild an, es ist wie ein Wunschbild für die Zukunft: Im Verlauf der Choreografie ergibt es sich, dass alle Teilnehmenden plötzlich zusammen und völlig durcheinander stehen. Kategorisierungen lösen sich auf, alle schauen in die gleiche Richtung und singen voller Freude das Schlusslied. «Möge die Zukunft sofort beginnen!»