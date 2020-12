Altdorf Thomas Imholz wird Präsident der katholischen Kirchgemeinde An der Altdorfer Kirchgemeindeversammlung wurde gewählt: Der bisherige Vizepräsident Thomas Imholz übernimmt die Leitung, Muriel Herger verantwortet im Kirchenrat neu den Bereich Personal.

Trotz Masken-, Registrier- und Abstandspflicht interessierten sich 38 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die Traktanden der Herbstversammlung der katholischen Kirchgemeindeversammlung Altdorf in der Pfarrkirche Bruder Klaus. Wahlen und Verabschiedungen standen im Mittelpunkt. Im Kirchenrat stellten sich Präsidentin Sandra Lussmann-Arnold und Bauchef Jörg Annen nicht zur Wiederwahl. Einstimmig wählte die Versammlung den bisherigen Vizepräsidenten Thomas Imholz zum neuen Präsidenten für die Amtsdauer 2021/22. Wiedergewählt wurden die Mitglieder Pfarrer Daniel Krieg und Edith Zurfluh-Indergand. Nicht im Wahlturnus standen der neue Bauchef Peter Cathry, Verwalter Walter Schuler und Sekretärin Luzia Marty. Das neu gewählte Mitglied Muriel Herger übernimmt das Ressort Personal. In der Rechnungsprüfungskommission ersetzt Romana Bossi Bisatz das zurückgetretene Mitglied Urs Stadelmann, wiedergewählt wurden Präsident Adrian Zurfluh und Mitglied Thomas Ziegler.

Präsidentenwechsel in der katholischen Kirchgemeinde Altdorf: Links die abtretende Präsidentin Sandra Lussmann-Arnold, rechts der neu gewählte Thomas Imholz. Bild: Georg Epp (Altdorf, 14. Dezember 2020)

Für die Amtsdauer 2021–2025 darf die kath. Kirchgemeinde Altdorf neu sechs anstatt wie bisher vier Delegierte stellen. Weil von Pascal Bosshard und Pirmin Walker die Demission vorlag, mussten gleich vier neue Delegierte bestimmt werden. Nebst Monika Planzer-Arnold und Evelyne Fedier-Ziegler, die im Amt bestätigt wurden, wählte man einstimmig Vreni Truttmann-Zwyssig, Erika Zurfluh-Arnold, Josef Gisler und Max Gisler als neue Delegierte.

Der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung war vorgängig zu entnehmen, dass die katholische Kirchgemeinde Altdorf über eine ausgezeichnete finanzielle Lage mit einer faktisch schuldenfreien Bilanz und einem hohen Liquiditätspolster verfüge. In den vergangenen Jahren wurden zusätzliche Abschreibungen und substanzielle Rückstellungen gebildet. Die Rechnungsabschlüsse kommen regelmässig über den Budgeterwartungen zu liegen, auch für das Rechnungsjahr 2020 ist von positiven Abweichungen gegenüber Budget auszugehen. Mit dieser Ausgangslage erachtete es der Kirchenrat als vertretbar, eine Steuerfusssenkung von bisher 82 auf 80 Prozent für das Jahr 2021 zu beantragen. Ohne Wortmeldungen folgten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Antrag des Rates.

Auch das Budget 2021, das von Verwalter Walter Schuler im Detail vorgestellt wurde, fand klare Zustimmung. Es sieht bei einem Aufwand von 2,703 Millionen Franken und einem Ertrag von 2,697 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von 6300 Franken vor. Der Aufwand liegt 182'000 Franken und der Ertrag 204'600 Franken unter dem Vorjahresbudget.

Bauchef Peter Cathry orientierte über die Renovation und den Umbau des Sigristenhauses. Nach dem Ja zum Kredit von 1,89 Millionen Franken an der Versammlung vom 31. August hat die interne Baukommission die Planungsarbeiten freigegeben. 96 Prozent der Planeraufträge konnten an Urner Büros vergeben werden. Man rechnet, dass im August 2021 mit den Bauarbeiten gestartet werden kann, im Juni 2022 hofft man, die Renovation zu beenden. Peter Cathry orientierte auch, dass die neu renovierte Kapelle Unterheiligkreuz beim Kantonsspital mit wunderschönem Sakralbau neu jeweils am Samstag tagsüber zur Besichtigung geöffnet ist.

Friedhofverwalterin Edith Zurfluh-Indergand orientierte über den Stand des Nutzungskonzepts Friedhof. Zusammen mit einer Friedhofplanungsfirma plant die Friedhofkommission ein neues Nutzungskonzept für den ganzen Friedhof, das für die nächsten 25 Jahre gültig sein soll. In drei Phasen will man dies erreichen. Im nächsten Jahr sollen alle Daten wie Grabplatzstatistik, Bedarfsanalyse, Ablauf/Zeitplan, Gräberplan, Sicherheit und Bedürfnisse zusammengetragen werden. In einer zweiten Phase soll 2022 eine Konzeptplanung/Etappenplanung präsentiert und ab 2023 die Realisierung gestartet werden.

Pfarrer Daniel Krieg orientierte über das Jahresprogramm Kirchenjahr 2020/2021 und über die Gottesdienste über die Weihnachtstage. Im Seelsorgeteam wurde das Kirchenjahr ganz normal geplant, aber mit «rollender Planung». Das heisst, es kann und wird immer wieder kurzfristige Änderungen geben, bis die Covid-19-Pandemie bewältigt ist. Für Feiern über die Festtage ist eine Anmeldung erforderlich, aktuell sind nur 30 Personen möglich. Sämtliche Feiern in der vierten Adventswoche und über die Festtage werden per Livestream über die Website der Kirchgemeinde übertragen. Das Krippenspiel wurde gefilmt und wird in den Feiern integriert übertragen und kann auch auf der Website eingesehen werden. Präsidentin Sandra Lussmann-Arnold freute sich, dass das Projekt «Bläserquartette am Heiligabend» zustande kam. An verschiedenen Orten werden die Bläserquartette Weihnachtslieder spielen. Die Altdorfer sind eingeladen, ihre Fenster zu öffnen, auf die Balkone zu treten und den Bläsern zu lauschen. Die Standorte, Spielzeiten und die Liedtexte werden unter www.kg-altdorf.ch aufgeschaltet. Die verschobene Priesterweihe von Niklas Gerlach konnte am 31. Oktober nachgeholt werden, nun er hat als Vikar seine Arbeit in Altdorf aufgenommen.

Mit viel Lob und auch etwas Witz verabschiedete man die zurückgetretenen Amtsinhaber. Dem neuen Präsidenten Thomas Imholz war es vorbehalten, die Leistung der abgetretenen Präsidentin zu würdigen. Sandra Lussmann-Arnold war sechzehn Jahre im Kirchenrat, die letzten acht Jahre als Präsidentin. Unter anderem lobte er Sandra «als Chefin mit ruhendem Pol, die es verstanden hat, das Schiff auch bei hartem Gegenwind auf Kurs zu halten».

In 20 Jahren begleitete Jörg Annen als Bauchef Projekte von über 10 Millionen Franken in der katholischen Kirchgemeinde Altdorf. Bild: Georg Epp (Altdorf, 14. Dezember 2020)

Pfarrer Krieg fand gelungene Voten, um Bauchef Jörg Annen verdankend zu verabschieden. Annen war zwanzig Jahre im Kirchenrat Altdorf und «durfte insgesamt über zehn Millionen Franken ausgeben». In über 1000 Sitzungsstunden wurden Bauvorhaben, angefangen bei der Renovation Kirche Bruder Klaus bis zur Renovation der Kapelle Unterheiligkreuz oder Arbeiten in der Pfarrkirche, bis ins letzte Detail geplant und durchgezogen.

Natürlich gab es auch dankende Worte für den abtretenden Rechnungsrevisor Urs Stadelmann sowie die abtretenden Delegierten im Grossen Landeskirchenrat Pascal Bosshard und Pirmin Walker. Ein besonderes Lob ging an Jugendseelsorger Fredi Bossart; er war nach 28 Jahren als Präses des Blaurings zurückgetreten. Mit kernigem Schlusswort bedankte sich die abtretende Präsidentin für die Unterstützung während ihrer Amtszeit. Unter anderem meinte Sandra Lussmann: «Die Arbeit hat gefordert, aber auch bereichert, es lohnt sich immer noch, Verantwortung zu übernehmen.» Die Kirchgemeinde Altdorf bezeichnete sie als «gesunde und wertvolle Gemeinschaft».