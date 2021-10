Altdorf Trampolinanlass hat viele Besucherinnen und Besucher gelockt – Störenfriede trübten jedoch die Stimmung Die Offene Jugendarbeit hatte zur Veranstaltung geladen. Da sich nicht alle an die Regeln hielten, war früher Schluss.

Schon am Freitag strömten 100 Personen in die Halle. Bild: PD/Jugendarbeit Altdorf

In der Hagenturnhalle in Altdorf ist am vergangenen Wochenende viel los gewesen. Wie die Gemeinde Altdorf in einer Medienmitteilung schreibt, fand die dritte Ausgabe des «Trampojaa»-Anlasses statt. Diesen hatte die Offene Jugendarbeit Altdorf in Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus Altdorf organisiert. Dabei wurde die Hagenturnhalle in eine temporäre Trampolinhalle verwandelt.

Es war bereits die dritte Ausgabe des Anlasses, der in diesem Jahr insgesamt viele Eintritte verbuchte. Beginn war bereits am Freitag um 18 Uhr. «Ab dann strömten die Besucherinnen und Besucher in die Halle, ja, es gab sogar eine Warteschlange», schreibt die Offene Jugendarbeit in einer Mitteilung. Somit seien die Erwartungen des Organisationskomitees übertroffen worden.

Am Wochenende strömten mehr auf die Trampoline

Den Rekord von 100 Eintritten am Samstag wurde noch übertroffen, sodass die Verantwortlichen insgesamt 500 Eintritte verzeichnen. «Im Vergleich zu den Vorjahren hat die dritte Ausgabe somit am meisten Besucherinnen und Besucher angezogen», lautet das Resümee.

Die Offene Jugendarbeit Altdorf hatte den Anlass organisiert. Bild: PD/Jugendarbeit Altdorf

Die Offene Jugendarbeit betont, wie sehr sie sich über die Beteiligung der freiwilligen Helfer in Form von Jugendlichen freue. Diese hätten sich tatkräftig engagiert, etwa beim Aufbau, Abbau, an der Bar, Kasse und auch Hallenaufsicht.

«Ohne dieses grosse Engagement der Helferinnen und Helfer wäre dieser Anlass nicht möglich gewesen»,

ist sie sich sicher. Trotz der positiven Erinnerungen bleibt ein Minuspunkt: Am Samstag hielten sich laut Medienmitteilung mehrere Jugendliche nicht an die Regeln. Dies hatte zu «etwas Tumult sowie grossem Unmut» bei verschiedensten Besucherinnen und Besuchern wie auch den Organisatorinnen und Organisatoren geführt.

Anlass endete wegen Störenfrieden früher

Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, hatte sich das Team der Offenen Jugendarbeit entschieden, die Turnhalle eine halbe Stunde früher als geplant zu schliessen. «Dies war ein kleiner Wermutstropfen und löste einige Enttäuschung bei den Besucherinnen und Besuchern aus, verhielt sich doch die Mehrheit jederzeit korrekt», heisst es in der Mitteilung dazu.

Am Samstag störten einige Jugendliche den Frieden. Bild: PD/Jugendarbeit Altdorf

Laut den Verantwortlichen zeige der Erfolg der vier Anlässe, dass das Bedürfnis nach einer Trampolinhalle im Kanton Uri nach wie vor hoch sei. (zgc)