Altdorf Trotz 25 Prozent weniger Gäste: Schwimmbad schliesst mit Gewinn ab Mindererträge, dafür tiefere Betriebskosten: Die Jahresrechnung der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf ist trotz monatelanger Schliessung positiv.

(pd/RIN) 102 Tage: So lange musste das Schwimmbad Altdorf wegen der Coronapandemie vergangenes Jahr ausserordentlich schliessen. Konkret war das Bad nicht zugänglich vom 14. März bis 6. Juni 2020 sowie seit dem 20. Dezember 2020 bis zum heutigen Zeitpunkt. Geöffnet war das Aussenbad vom 6. Juni bis zum 6. September 2020 an 74 Tagen. Immerhin: «Der Sommer 2020 brachte uns viele Schönwettertage», so Patrick Husmann, Geschäftsführer der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf (SGA).

Badewetter: Der Sommer 2020 brachte viele Schönwettertage. Bild: PD

Die 45. Generalversammlung SGA vom Mittwoch wurde dieses Jahr aufgrund der Coronapandemie nicht öffentlich durchgeführt. Die Mitglieder konnten ihr Stimm- und Wahlrecht online ausüben.

Wegen Schliessung: Ertrag verschlechterte sich um 17 Prozent

Verwaltungsratspräsident Felix Mattli orientierte über das Geschäftsjahr 2020. Die Gästezahlen haben gegenüber dem Vorjahr um rund 25 Prozent abgenommen, und der ordentliche Betriebsertrag verschlechterte sich um 17 Prozent auf rund 747‘000 Franken, heisst es in einer Mitteilung der SGA. Die Rückgänge resultieren hauptsächlich aus der Coronapandemie und der damit ver­bundenen Betriebsschliessung. Mattli erklärt: «Die Mindererträge konnten aber durch tiefere Betriebskosten sowie striktes Kosten­management kompensiert werden. Somit verbleibt im Jahr 2020 ein Gewinn von rund 13‘350 Franken.»

Die Resonanz der Genossenschaftsmitglieder auf den Jahresbericht und die Entwicklung des Betriebs seien äusserst positiv gewesen, so die SGA. Viele nutzten die Gelegenheit, um ihrem Dank für die gute Arbeit Ausdruck zu verleihen. Alle Geschäfte der SGA wurden gutgeheissen.

Jubiläum für Toni Baumann

Toni Baumann aus Bürglen ist seit zehn Jahren im Verwaltungsrat der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf für die Finanzen zuständig. Der Verwaltungsrat gratuliert ihm zu diesem Jubiläum und bedankt sich mit einem Präsent, das zu einem späteren Zeitpunkt überreicht wird, für sein Engagement und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.