Altdorf Über «Freiheit und Demokratie» im Theater Uri philosophieren: Das «Banquet républicain» geht in die zweite Runde Essen, Trinken und Diskutieren über Alters- und Parteigrenzen hinweg: Das bietet das «Banquet républicain», das am 30. April stattfindet.

Das «Banquet républicain» stammt aus den Zeiten der französischen Revolution. Solche Bankette waren Anlässe mit Reden und Debatten zu aktuellen politischen Themen. Am 7. Juni 2019 erlebte das «Banquet républicain» in Uri seine Premiere. Weil die für 2021 geplante Ausgabe coronabedingt abgesagt wurde, erlebt es am 30. April seine zweite Auflage.

Christine Abbt, Professorin an der Universität Graz, ist die Hauptreferentin des zweiten «Banquet républicain». Bild: PD

Der Anlass dreht sich um Fragen rund um die Themen «Freiheit und Demokratie», schreibt das überparteiliche Komitee «Banquet républicain Uri» in ihrer Mitteilung. Was bedeutet Meinungsfreiheit? Wie wichtig ist Demokratie? Was sind die Rechte und Pflichten in einem demokratischen Staat? Diese Fragen hätten mit dem Krieg in der Ukraine eine dramatische Aktualität erhalten.

Schweizer Professorin in Graz

Hauptrednerin ist die 1974 in Zürich geborene Christine Abbt, die als ordentliche Professorin für Philosophie an der Universität Graz lehrt und dort den Arbeitsbereich Politische Philosophie leitet. Ihre Schwerpunkte liegen auf Demokratietheorie und Ethik. Christine Abbt forscht zu Fragen der Identität, zu Konzeptionen von Pluralismus und den demokratischen Bedeutungen zivilgesellschaftlicher Prozesse, heisst es in der Mitteilung weiter.

Abbt wird dem Publikum ihre Thesen zu «Freiheit und Demokratie» präsentieren. Die Thesen werden danach in Gruppen unter der Leitung von Tischmeisterinnen und Tischmeistern aus Kultur, Politik und Wirtschaft diskutiert. Michael Zezzi moderiert den vom überparteilichen Komitee «Banquet républicain Uri» organisierten Anlass. Alle interessierten Zeitgenossinnen und Zeitgenossen sind herzlich eingeladen.

Anmelden bis 23. April möglich

Wer am «Banquet républicain» teilnehmen will, kann sich noch bis am 23. April via E-Mail an info@banquet-republicain.ch anmelden. Die Kosten betragen 60 Franken pro Person. Darin inbegriffen sind Nachtessen (drei Gänge vegetarisch oder Fleisch), Apéro, Wasser und Kaffee. Weitere Getränke gehen auf eigene Rechnung. Es wird gebeten, bei der Anmeldung anzugeben, ob Vegi oder Fleisch gewünscht wird. (pd/RIN)