Altdorf Urner Kleintierfreunde zeichnen die besten Züchter aus Der Vorstand der Urner Kleintierfreunde bleibt unverändert. Die Vereinsmeister heissen Lars Döngi und Alois Richiger.

Von links; die beiden Vereinsmeister Alois Richiger und Lars Döngi mit Vater und Lehrmeister Erich Döngi. Bild: Georg Epp (Altdorf, 7. März 2022)

Vor zwölf Jahren haben sich die vier Vereine Altdorf, Erstfeld, Schattdorf und Flüelen zum Verein Urner Kleintierfreunde zusammengeschlossen. Nach zwei Jahren mit schriftlicher Generalversammlung freuten sich am Samstag 36 Vereinsmitglieder im Restaurant Schützenhaus in Altdorf, dass wieder eine physische Generalversammlung möglich wurde. Im Jahresbericht des Vereinspräsidenten Paul Jans ist zu entnehmen, dass es erstmals in der Geschichte Kaninchenausstellungen gab, wo die Züchter und auch die Kaninchen nur mit entsprechendem Impfzertifikat zugelassen wurden.

Vereinsintern organisierte man zum zweiten Male eine Tischbewertung in der Schiessanlage Schattdorf. Hier lobten die Richter einmal mehr den guten Zuchtstand der Urner Kleintierzüchter. Viele traditionelle Kaninchen- und Geflügelausstellungen musste aber in der Coronazeit abgesagt werden. Die Freude an der Kleintierzucht ist aber geblieben oder hat sich in der nicht einfachen Zeit sogar noch gefestigt.

Nachwuchsprobleme bereiten Sorgen

Sorge bereitet im Verein aber die Überalterung und Nachwuchsprobleme. Nach nicht weniger als 17 Todesfällen in den letzten beiden Jahren, unter ihnen Ehrenpräsident Werner Dönni, sank die Mitgliederzahl auf 169 Kleintierzüchterinnen und -züchter. Speziell gefeiert wurde das einzige Neumitglied, Reto Senn, Erstfeld. Im Herbst biete sich erneut die Chance, beim Projekt «Ferien(s)pass» mitzumachen und für das Hobby Kleintierzucht zu werben. Im neuen Jahresprogramm hofft man, die Karfreitagswanderung, die Bergtour und auch den Lottomatch im Altdorfer «Schützenhaus» wieder durchführen zu können. Finanziell musste Kassierin Sarah Reding einen Rückschlag von rund 3500 bekanntgeben.

Das Traktandum Wahlen war schnell erledigt. Man zeigte sich erleichtert, dass es nach Teilerneuerungswahlen keine Veränderungen im Vorstand gab. Im Amt bleiben Präsident Paul Jans, Sekretärin Anna-Rita Arnold, Kassierin Sarah Reding, Statistikerin Yvonne Geisser, Kaninchenobmann Fabian Schuler, Geflügelobmann Walter Blättler und Jungzüchterbetreuer Armin Zurfluh.

Für 30, 40 und 50 Jahren Vereinstreue geehrt

Gleich neun Vereinsmitglieder konnten für 30, 40 oder 50 Jahre Vereinstreue mit dem entsprechenden Abzeichen geehrt werden. 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft feierten Beat Epp, Erstfeld, Josef Geisser, Schattdorf, und Marlis Philipp, Altdorf. 40 Jahre dabei ist Renato Gassmann, Altdorf, und 50 Jahre Martin Herger, Erstfeld, Josef Muheim, Altdorf, Werner Walker, Altdorf, Markus Walker, Bürglen, und Josy Zgraggen, Schattdorf.

Spannend wird es immer wieder, wenn der Kaninchenobmann Fabian Schuler die Ergebnisse der Jahresmeisterschaft und damit die neuen Vereinsmeister bekanntgeben darf. Sehr spannend verlief dabei die Meisterschaft Zwergrassen plus kleine Rassen. Mit 1,38 Punkten über dem Richtwert besiegte Alois Richiger mit Zwergschecken seine engsten Konkurrenten Fabian Schuler und Richard Walker hauchdünn, beide erreichten je 1,30 Punkte über dem Richtwert. Grosse Freude zeigte Lars Döngi über seinen Sieg in der Meisterschaft mittlere plus grosse Rassen. Mit 1,28 Punkten über dem Richtwert übertrumpfte er Walter Blättler und Paul Bricker mit der Rasse Dreifarbenschecke.