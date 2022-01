Altdorf Urner «Titanic»-Musical besteht den Experten-Check Mitglieder des Titanicvereins Schweiz besuchten am Samstag eine Aufführung des Theatervereins Eigägwächs. Die Urner Musical-Spielerinnen und Musical-Spieler waren gespannt auf das Urteil der Kenner.

Mitglieder des Titanicvereins Schweiz besuchten die Aufführung der Theatergruppe Eigägwächs im Theater Uri in Altdorf. Brigitte Saar (Vizepräsidentin) und Günter Bäbler (Präsident) im Interview mit Reporterin Lara Marty und Kameramann Roberto Antonilli von SRF 1. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 29. Januar 2022)

Der Theaterverein Eigägwächs feiert mit dem Musical «Titanic» in Urner Mundart im Theater Uri in Altdorf einen Grosserfolg. Die Vorstellungen sind allesamt ausverkauft. Nicht nur viele Urnerinnen und Urner, sondern auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher von auswärts besuchen die Vorstellungen. Am Samstagabend schauten sich auch sechs Mitglieder des Titanicvereins Schweiz die Aufführung an. Sie wurden von einem Team des Schweizer Fernsehens interviewt. Reporterin Lara Marty und Kameramann Roberto Antonilli waren für das Gesellschaftsmagazin «G & G ‒ Gesichter und Geschichten» vor Ort.

Schon oft gesehen, aber erstmals auf Mundart

«Die Inszenierung ist ein Hammer, vor allem wenn man bedenkt, dass es Laien sind, die auf der Bühne stehen», sagte Günter Bäbler, Präsident des Titanicvereins Schweiz, gegenüber unserer Zeitung sichtlich begeistert. Das Musical «Titanic» hat er sicher schon zehn Mal gesehen. Nach fünf Inszenierung auf Deutsch, sei es aber die erste Produktion in Mundart gewesen. Mit dem Urner Dialekt hatte er keine Mühe. «Gestaunt habe ich, wie viel gegenüber der hochdeutschen Fassung angepasst worden ist. Aber klar: Vieles würde in einer 1:1-Übersetzung von Deutsch auf Mundart nicht funktionieren.»

Das Musical handle zwar von Männern, Frauen und Kindern, die wirklich auf der «Titanic» waren, es sei aber keine Dokumentation. Vielmehr sei es ein Versuch, das Thema mit einem an Kultur und Musik interessierten Publikum zu teilen. «Es muss nicht alles bis ins Detail stimmen, wichtig ist ja auch, dass das Publikum gut unterhalten wird.» Als Beispiel nennt er Schiffseigner Bruce Ismay, der bei der Fahrt der «Titanic» im Musical aufs Tempo drücke. «Das ist zwar dramaturgisch richtig, aber historisch nicht haltbar.»

Das Steuerrad richtig gedreht

Und dann beginnt er zu Schmunzeln. Vor ein paar Jahren habe es bei einer Musicalinszenierung grosse Diskussionen gegeben, wie das Steuerrad beim Ausweichversuch vor der drohenden Kollision mit dem Eisberg zu drehen sei. «Hier wurde das Steuerrad richtig gedreht, auch wenn der Laie vielleicht das Gefühl hat, es sei falsch.» Sie sagen Steuerbord, also nach links, und trotzdem wird das Steuerrad Backbord, also nach rechts, gedreht. «Das ist die historische Vorgabe», so Günter Bäbler.

Und wie steht es um die Morsefähigkeiten des Funkers. Günter Bäbler erinnert sich an eine Inszenierung, bei der ein Profi die Rolle übernahm und von den zwei Stunden rund einhalb Stunden lang auf der Bühne stand. «Der hat historische Briefe, aber auch Spassnachrichten gemorst. So hielt er sich bei Laune, bis wieder ein Einsatz kam.» In Altdorf hingegen habe er dem Funker nicht so genau auf die Finger geschaut, was er da gemorst habe.

Mitglieder des Titanicvereins Schweiz im Foyer des Theaters Uri in Altdorf: von links: Martin Angst, Barbara Schuster, Melanie Schoch, Brigitte Saar, Sandra Röthlin und Günter Bäbler. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 29. Januar 2022)

«Das Bühnenbild ist klasse», schwärmte Vizepräsidentin Brigitte Saar. Während des Stücks gibt es keinen eigentlichen Kulissenwechsel. Die versteckten Heizkessel werden auf beiden Seiten der Bühne angedeutet. Gleichzeitig hat die Kulisse die Form des Schiffsrumpf. Auf der Rückwand des Theaters befinden sich Brücke und Ausguck. «Das ist raffiniert gemacht und gleichzeitig so einfach. Alle Möglichkeiten der Bühne wurden maximal ausgeschöpft.» Auch wenn man das Musical schon mehrere Male gesehen habe, so sei man immer wieder überrascht, wie unterschiedlich die verschiedenen Inszenierungen seien. «Die Kreativität der Musicalmacher erstaunt stets aufs Neue.»