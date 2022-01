Altdorf Vandalen zerkratzen mehrere Autos: Urner Polizei sucht Zeugen Mindestens fünf Personenwagen sind mutmasslich am Montag von einer unbekannten Täterschaft beschädigt worden. Die Kantonspolizei bittet um Mithilfe.

Der Sachschaden an den zerkratzten Autos beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Bild: Kapo Uri/ PD

Bei der Kantonspolizei Uri gingen mehrere Meldungen zu Sachbeschädigungen im Raum Altdorf ein. An der Flüelerstrasse 82/84 wurden mindestens fünf Personenwagen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand zerkratzt, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Delikte wurden laut Polizei mutmasslich am Montag, 17. Januar, verübt.

Zur Täterschaft bestehen noch keine Hinweise. Die Kantonspolizei Uri geht davon aus, dass bei sämtlichen Vorfällen die gleiche Täterschaft am Werk war. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri telefonisch unter 041 874 53 53 zu melden. (pd/RIN)