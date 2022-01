Altdorf Verleihung des Goldenen Uristiers: Regierungsrat bedankt sich bei Stefan Fryberg für sein Engagement Der 69-jährige Historiker und ehemalige Regierungsrat Stefan Fryberg wird bei einer Feier im kleinen Rahmen mit dem Goldenen Uristier geehrt. In seiner Dankesrede gab der Preisträger einen spannenden Einblick in die Geschichtsforschung.

Regierungsrat Beat Jörg (rechts) steckt Preisträger Stefan Fryberg den Goldenen Uristier an die Jacke. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. Januar 2022)

Stefan Fryberg musste schon oft eine Ansprache halten. Und doch war seine Rede bei der Verleihung des Goldenen Uristiers am Samstagabend im Haus für Kunst Uri für ihn etwas ganz Besonderes. «So nervös war ich noch nie», gestand er. «Es ist schon ausserordentlich, wenn man in einem gewissen Alter ist und bereits - mindestens ansatzweise - seinen Nekrolog hört», sagte der 69-jährige Historiker.

Als ihm Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg und Ralph Aschwanden, Vorsteher des Amts für Kultur und Sport, bei einem gemeinsamen Mittagessen die frohe Botschaft überbrachten, dass er mit dem Goldenen Uristier ausgezeichnet werde, habe es ihm buchstäblich die Sprache verschlagen. «Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.» Umso mehr freue ihn nun aber die Anerkennung.

Regierungsrat Beat Jörg (rechts) überreicht Preisträger Stefan Fryberg neben dem Goldenen Uristier auch eine Urkunde. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. Januar 2022)

Mit dem Goldenen Uristier ehrt der Regierungsrat Persönlichkeiten, die sich lange Jahre ehrenamtlich zugunsten des Kantons Uri eingesetzt haben. Stefan Fryberg erhielt die Auszeichnung für seine grossen Verdienste für die Kultur und insbesondere für den Erhalt und die Vermittlung des Urner Kulturguts. «Die Feier, welche aufgrund der gegenwärtigen Situation in kleinerem Rahmen stattfindet, dürfte dem Preisträger entgegenkommen», meinte Beat Jörg in seiner Rede. «Es sind nicht die grossen Feiern und Worte, nach denen du strebst, sondern es ist das Zusammensein mit Menschen, die Hilfe bei echten Problemen und das Bewusstsein, etwas für die Menschen rund um dich zu tun.» Die Auszeichnung mit dem Goldenen Uristier sei ein Dankeschön für dieses langjährige Engagement in und für Uri.

Historiker, Gymi-Lehrer, Hotelier und Regierungsrat Stefan Fryberg engagierte sich verschiedentlich ehrenamtlich. Von 2004 bis 2014 war er Präsident des Historischen Vereins Uri, nachdem er mehrere Jahre im Vorstand mitgearbeitet hatte. Auch im Historischen Verein Zentralschweiz war er im Vorstand aktiv. Zudem war er Präsident des Kulturforums Andermatt Gotthard, der Trägerschaft mehrerer Freilichtspiele in Andermatt und Göschenen. Als Mitglied des Stiftungsrats des Talmuseums Ursern sowie als Vertreter des Kantons Uri in der Otto-Gamma-Stiftung setzt er sich für Erhalt und Vermittlung des Urner Kulturguts ein. Auch ausserhalb der Kultur war und ist Fryberg für die Urner Gesellschaft tätig. Von 2012 bis 2016 amtete er als Präsident des Kleinen Landeskirchenrats Uri und seit 2018 engagiert er sich als Präsident der Pro Senectute Uri für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren. Stefan Fryberg unterrichtete von 1979 bis 1989 Geschichte und Deutsch an der Kantonalen Mittelschule Karl Borromäus in Altdorf. Im Sommer 1989 führte er zusammen mit Heinz Baumann das Hotel SAC im Maderanertal. Mit ihm gründete er darauf in Altdorf die Werbeagentur Baumann & Fryberg AG. 2002 wurde Stefan Fryberg in den Urner Regierungsrat gewählt, wo er der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion vorstand. Nach seinem Rücktritt 2012 kehrte er bis zu seiner Pensionierung 2016 in die Agentur zurück.

Preisträger Stefan Fryberg brachte mit seiner Dankesrede das Publikum zum Lachen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. Januar 2022)

Stefan Fryberg gab sich in seiner Dankesrede bescheiden. «Das Befassen mit der Geschichte und das Schreiben sind zwar meine Passion, aber das war auch mein Beruf.» Das meiste, was er geschrieben, gewirkt und publiziert habe, sei über 30 Jahre lang zusammen mit Heinz Baumann entstanden. Ohne dessen Unterstützung und vor allem seine Fantasie und Kreativität, hätte er nie das schaffen können, was er gemacht habe.

Die Impffrage in Uri aus geschichtlicher Sicht

Seit seinem Studium beschäftigt er sich mit Geschichte. Und das macht ihm auch heute noch Spass und bereitet ihm Freude. Er habe manchmal fast Entzugserscheinungen, wenn er das nicht machen könne. «So freue ich mich jetzt schon, dass ich am Montag wieder im Staatsarchiv sein kann.» Bei schönem Wetter locke ihn auch nicht das Skifahren.

«Es ist viel interessanter, spannender und aufregender, in die Welt der Vergangenheit einzutauchen, als ohne umzufallen vom Gemsstock herunter zu fahren»,

sagte Stefan Fryberg und brachte damit die geladenen Gäste zum Lachen. Er zeigte aber auch am Beispiel der heute wieder sehr aktuellen Frage des Impfens auf, wie spannend Geschichtsforschung sein kann. Ende des 19. Jahrhunderts habe Uri das erste Epidemie-Gesetz der Schweiz mit 59 Ja- zu 2656 Nein-Stimmen äusserst massiv verworfen. So etwas habe es vorher und nachher nie mehr gegeben. Bei seinen weiteren intensiven Nachforschungen stellte er aber fest, dass die Urnerinnen und Urner gar nicht derartige Impfgegner waren. Genau das Gegenteil sei der Fall gewesen. «In Uri wurde bereits Ende des 18. Jahrhunderts geimpft.» Die massive Ablehnung bei der Abstimmung habe denn auch einen anderen Grund gehabt: die Angst vor dem Diktat von Bern.

Roger Scheiber (links) und Livio Baldelli bei ihrem Auftritt an der Verleihung des Goldenen Uristiers im Haus für Kunst Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. Januar 2022)

Livio Baldelli und Roger Scheiber umrahmten die Feier musikalisch. Mit Gitarren und Gesang gaben sie ihre Versionen von Mani Matters «Hemmige», «Here Comes The Sun» von den Beatles und eine Rock'n'Roll-Version des Hits der Beastie-Boys-Hits «Fight For Your Right To Party» zum Besten.