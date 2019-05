Altdorfer Schachspieler verlieren gegen Baar Der Schachclub Altdorf hatte am vergangenen Montag Heimspiel in der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft. Gegen den Tabellenführer Baar reichte es trotzdem nicht für einen Sieg. Georg Epp

Kurt Bissig ist nach wie vor der sicherste Punktelieferant für den Schachklub Altdorf. (Bild: Georg Epp, Altdorf, 20. Mai 2019)

Der Schachklub Altdorf spielte am Montag, 20. Mai, zu Hause die vierte Runde der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft (3. Liga Zentral 4) in Altdorf gegen Baar. Nachdem die Schachspieler in der dritten Runde Emmenbrücke besiegt hatten, hoffte man insgeheim, dem Favoriten und Tabellenführer Baar ebenfalls harte Gegenwehr liefern zu können. Dies gelang allerdings nur in beschränktem Masse.

Die Partie endete mit vier zu zwei Punkten für Baar. Den einzigen Sieg – allerdings nach langem Kampf – realisierte Kurt Bissig gegen Matija Stauber. Bissig ist nach wie vor Teamleader der Altdorfer und auch der sicherste Punktelieferant.

Nächste Partie wird gegen sieglosen Gegner gespielt

Mannschaftsleiter Albert Inderbitzin und Othmar Flecklin lieferten ihren Kontrahenten harte Gegenwehr. Beide erkämpften sich immerhin ein Unentschieden. In ihren Partien gegen sehr starke Gegner hatten Victor Hauger, Anton Knecht und auch Klaus Schmitt keine Chance. Die nächste Partie wird Ende Mai auswärts gegen das noch sieglose Zofingen gespielt.