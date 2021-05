Altdorf «Hopetown»: Urner Theatergruppe verschiebt Western-Premiere auf August Die Schauspielerinnen der Theatergruppe Momänt & Co. nehmen die Proben wieder auf. Das Stück «Hopetown – Just Another Western» soll am 27. August dieses Jahres auf die Bühne kommen.

(RIN) Der Altdorfer Theaterverein Momänt & Co. musste seine Produktion, die im Januar und Februar im Theater Uri hätte gezeigt werden sollen, verschieben. Das Stück «Hopetown – Just Another Western» hätte am 5. Januar Premiere feiern sollen. «Dank der sich allmählich lockernden Covid-19-Massnahmen können wir jetzt unsere Proben wieder aufnehmen und wir freuen uns sehr darauf», sagt Julia Trottmann, Produktionsleiterin der Theatergruppe.

Das sind die Spielerinnen hinter der Theatergruppe Momänt & Co. Bild: PD

Mit der Auflösung des Veranstaltungsverbots könne Momänt & Co. wieder konkreter in die Zukunft schauen. Neu wird am Freitag, 27. August im Theater Uri Premiere gefeiert. Es folgen 20 weitere Vorstellungen mit Dernière am Freitag, 1. Oktober 2021. «Die Spielerinnen sind mit Durchhaltevermögen und viel Elan bei der Sache. Wir hoffen sehr, dass wir im August dieses Jahres unser Theaterstück auf die Bühne bringen können», sagt Stefan Gisler, Präsident des Theatervereins. Julia Trottmann ergänzt: «Dank sehr vieler guter Gespräche mit dem Theater Uri konnten wir einen frühen und passenden Ausweichtermin finden. Wir freuen uns sehr!» Der Theaterverein dankt allen Sponsoren, Gönnern, langjährigen Unterstützern und Fans für das anhaltende Vertrauen.

Ein explosives Gemisch aus Ängsten, Hoffnungen und Whiskey

Zum Stück schreibt der Theaterverein: Ein heisser Wind kommt und geht nach Unbelieben. Zwei Frauen sind unterwegs in der Wüste, zwei andere stecken in einer Schlucht fest und wieder zwei sind verloren in Hopetown, dem vermeintlichen Paradies. Alle sechs blicken auf eine Spur der Verwüstung in ihrem Leben zurück. In ihren von der Hitze aufgeweichten Gehirnen, ziehen Bilder aus vergangenen und zu erwartenden Zeiten vorüber. Ängste, Hoffnungen, Wirklichkeit und Whiskey ergeben ein explosives Gemisch. Und plötzlich wissen Claudia Noreen Richardson, Sally Grace Benett, Mary Jane Blake, Lexie Jane Brown, Nancy Torres und Janet Bogart nicht mehr, wie ihnen geschieht. Der Wilde Westen fordert gnadenlos seinen Tribut. Wie lange sie durchhalten, weiss nur der Wind.

Ein Frauen-Ensemble gibt sich lustvoll einem Genre hin, das nur so strotzt von Klischees und Unwahrheiten. Gespielt wird ein «Theaterstück, das behauptet ein Film zu sein». Zu den Klängen eines veritablen Soundtracks und bebildert mit clever animierten Videoprojektionen wird eine Geschichte von Feindschaft und Freundschaft und vom Mut erzählt, den Widrigkeiten des Lebens die Stirn zu bieten. Neben einer gehörigen Portion Humor werden wahrhaft berührende Augenblicke auf die Bretter des Theaters Uri gezaubert, so die Theatergruppe.