Altdorf Violine meets Orgel in der Reformierten Kirche in Altdorf Die Geigerin Mirjam Tschopp und der Organist Franz Muheim treffen sich am Buss- und Bettag, 18. September, um 17 Uhr, um den Besucherinnen und Besuchern einen Hörgenuss der besonderen Art zu bieten.

Der Organist Franz Muheim. Bild: PD

Sein Faible für die Orgel bahnte sich früh an: Geprägt durch die enge Verbundenheit mit der Kirche, sass Franz Muheim schon als Primarschüler an der Orgel. Da seine Beine aber noch zu kurz waren, bediente sein Primarlehrer die Pedale. Obwohl er, dem Wunsch der Eltern nach einem «vernünftigen» Beruf gerecht werdend, Mathematik studierte, liess er es sich nicht nehmen, parallel Orgel zu studieren. Weil sich das Überleben als Berufsmusiker jedoch nicht so einfach gestaltete wie gedacht, war Muheim froh um das Arrangement, als Mathematiker Geld zu verdienen und als Hobby die Musik zu verfolgen. Und so weit liegen diese beiden Disziplinen schliesslich nicht auseinander: Nicht nur von Bach ist bekannt, dass er symbolhafte Zahlen in seinen Kompositionen versteckte.

Die Solistin und Kammermusikerin Mirjam Tschopp. Bild: PD

Ob Mirjam Tschopp beim Wechsel zwischen der Violine und der Viola auch Berechnungen anstellen muss, ist nicht bekannt. Normalerweise spezialisieren sich Solistinnen auf eines der beiden Instrumente – nicht so Mirjam Tschopp: Bei ihr nehmen Geige und Bratsche «ebenbürtige Plätze in ihrem musikalischen Schaffen ein. Verzichten könnte sie auf keines der beiden», heisst es auf ihrer Website. Und so darf man neugierig und gespannt sein auf dieses reizvolle Duett, das am 18. September um 17 Uhr in der Reformierten Kirche in Altdorf zu hören sein wird. Die Musik wird ergänzt von geistlichen Einwürfen von Pfarrer Ansgar Gmür.