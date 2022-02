Altdorf Von «Azurro» bis «Les Champs Elysées»: Ü60-Blasorchester entführt das Publikum musikalisch in die Nachbarländer Das Ü60-Blasorchester hat zu einem aussergewöhnlichen Konzertabend ins Theater Uri in Altdorf eingeladen.

Das Ü60-Blasorchester unter der Leitung von Urs Zenoni. Bild: PD

Ein Besuch bei den Nachbarn war angekündigt. Drei Formationen spielten Musikstücke aus Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien, ergänzt mit Musik aus der Schweiz. Der Jugendmusik Altdorf unter der Direktion von Roman Blum war es vorbehalten, den Konzertabend am vergangenen Sonntag mit «Vienna Festival Music» von Otto M. Schwarz im Theater Uri in Altdorf zu eröffnen. Beim folgenden Hauptwerk «The Bells Of Notre Dame» zeigten die jungen Musikantinnen und Musikanten, dass sie auch ein schwierigeres Werk gekonnt vortragen können. Auch die beiden weiteren Musikstücke, «My Name Is Nobody» von Ennio Morricone und «Skyliner» von Otto M. Schwarz, zeigten, dass die Jugendmusik über ein beachtliches musikalisches Können verfügt.

Die Jugendmusik Altdorf eröffnete den Konzertabend. Bild: PD

Auch die Band Esperanto (Livio Baldelli, Roger Scheiber, Romano D’Agostino, Patrik Horat) setzten in gekonnter Manier zu einem Rundgang durch Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland an. Besonders zu gefallen wusste ihre Version des Songs «Live Is Life» der österreichischen Band Opus.

Die «Ü60-Hymne» von Udo Jürgens durfte nicht fehlen

«Lili Marlen», vorgetragen von Erika Lacher und Sepp Imhof. Bild: PD

Das Ü60-Blasorchester unter der Leitung von Urs Zenoni wusste die Zuhörerinnen und Zuhörer durch das abwechslungsreiche Musikprogramm zu begeistern. Der musikalische Gang durch die Nachbarländer gelang dem Orchester ausgezeichnet. Mit Stücken wie «Les Champs Elysées», «Can Can», «Morgens um sieben» oder «Azurro» mit Gesang von Stephan Annen, um nur einige zu nennen, spielte sich das Ü60-Blasorchester in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen besonderen musikalischen Farbtupfer vermochte die kurzfristig für Jelly Kerkhoff eingesprungene Erika Lacher mit dem Lied «Lili Marlen» zu setzen. Dabei wurde sie auf dem Akkordeon einfühlsam von Sepp Imhof begleitet. Nicht fehlen durfte der Hit von Udo Jürgens «Mit 66 Jahren». Wie sagte es Hanspeter Arnold, der gekonnt und humorvoll durch den Abend führte: «Nun folgt die Ü60-Hymne, wunderbar, was mit 66 Jahren noch alles möglich ist.»

Das Konzert des Ü60-Blasorchesters hatte mit dem «Altdorfer Tellenmarsch» von Sales Kleeb begonnen. Zum Schluss des Programms führte die musikalische Reise wieder zurück in die Schweiz. «Swiss Lady» mit einem gekonnt vorgetragenen Alphornsolo von Christian Simmen setzte schliesslich den fulminanten Schlusspunkt. Die Zugabe «99 Luftballons», bei welcher das Ü60-Blasorchester und die Band Esperanto zusammen spielten, war schliesslich das Pünktchen auf dem i. Wie sagte es ein Zuhörer nach dem Konzert: «Das Repertoire, die Gruppenzusammensetzung, der Moderator und auch das Publikum waren einfach einmalig – wunderbar!» (pd/RIN)