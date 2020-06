Altdorf wartet mit neuer Gemeindeordnung zu

Markus Wittum bei seiner letzten Gemeindeversammlung als Gemeindeschreiber von Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 25. Juni 2020)

33 Jahre stellte er sich in den Dienst der Gemeinde. Nun geht Gemeindeschreiber Markus Wittum in Pension. Unter acht verschiedenen Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten habe er rund 1400 Sitzungen protokolliert. Er war beteiligt an 120 Urnenabstimmungen und 70 Gemeindeversammlungen. Wittum gilt als extrem sorgfältig, zuverlässig und effizient. Er habe eine ausgesprochene Dienstleistungsorientierung an den Tag gelegt und habe sich gegenüber seinen Mitarbeitern loyal und fürsorglich verhalten, sagte Gemeindepräsident Urs Kälin. Auch in schwierigen Situation habe er immer Ruhe und den Überblick bewahrt. Auch über die Gemeindegrenze hinaus habe er Ansehen genossen.

«Ich habe es nicht so erwartet», sagte Wittum. Vor 33 Jahren kam er vom Kanton Zürich nach Uri - und blieb offensichtlich hängen. «Das tut man nur, wenn es einem ausgesprochen gut gefällt.» Es sei für ihn eine Ehre gewesen, für die Gemeinde Altdorf zu arbeiten. «Sie wird mir immer am Herzen liegen.»