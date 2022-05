Altdorf Wirtschaft Uri will professioneller werden Urner Unternehmen blicken grösstenteils optimistisch in die Zukunft. Allerdings stellt der Fachkräftemangel ein Problem dar.

Der Dachverband Wirtschaft Uri veranstaltete am Freitag im Uristiersaal in Altdorf einen sehr reich befrachteten Event, dem weit über hundert Mitglieder und geladene Gäste beiwohnten.

Nebst der Generalversammlung gab es auch noch ein Impulsreferat und ein längeres Podiumsgespräch zu aktuellen Themen, mit denen sich Urner Unternehmen beschäftigen. Zunächst kam jedoch der Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind zu Wort. Im Zusammenhang mit der Bewältigung der Coronakrise stellte er den Urner Firmen ein gutes Zeugnis aus. Er betonte: «Sie haben in den schwierigen Zeiten Eigenverantwortung wahrgenommen, zu ihren Angestellten geschaut und Unternehmergeist gezeigt, auch wenn es nicht für alle gleich einfach war. Dank der guten Zusammenarbeit ist es gelungen, die gröbsten Schäden zu verhindern.»

Camenzind sprach auch den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Flüchtlingswelle an. Dazu sagte er zu den Unternehmern: «Auch hier zählen wir wieder auf Euch. Es gilt Arbeitsplätze zu finden und einen Umgang zu pflegen, der ein Willkommen signalisiert.» Ganz ohne Bürokratie werde es allerdings nicht gehen. Man müsse dumpingmässige Anstellungen verhindern, was auch im Interesse der Unternehmen sei.

Ukraine-Krieg schafft viele Unklarheiten

«Seit unserer letzten GV vor Jahresfrist hat sich die Lage eigentlich stabil und erfreulich entwickelt», sagte Verbandspräsident René Röthlisberger. Allerdings relativierte er sogleich: «Der Ukraine-Krieg mit unklarem Ausgang in Bezug auf Inflation, Liquidität und Lieferengpässe trübt das Bild aktuell deutlich.» Röthlisberger verwies auf das Anfang Jahr erstellte Wirtschaftsbarometer. Gemäss diesem würden 69 Prozent der Unternehmen 2022 eine bessere Auftragslage erwarten als noch im Vorjahr. Das sei eine markante Steigerung von 20 Prozent. «Hingegen entwickelt sich der Trend bezüglich der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern nochmals negativer als in früheren Jahren», erklärte der Vorsitzende.

Innovationsbiotop ist startklar

Im vergangenen Jahr hatten die Verbandsmitglieder der Gründung und Finanzierung eines Innovationsbiotops (IBT) zugestimmt. Röthlisberger wies darauf hin, dass der Aktionärsvertrag von Wirtschaft Uri und UKB kürzlich unterschrieben worden sei. Damit sei die ITB AG flugbereit, und sie werde Ende Mai oder Anfang Juni dieses Jahres den Betrieb starten. Ansässig ist sie im neuen Gebäude am Bahnhofplatz 1. Erfreulicherweise seien auch einige Partnerfirmen mit an Bord. Wirtschaft Uri hat sein Engagement verkleinert und den Lead inzwischen an die UKB abgetreten. «Mit dem Innovationstransfer Zentralschweiz übernimmt ein erfahrenes Team die Geschäftsleitung und kümmert sich um Akquisition, Betrieb und Coaching», so der Verbandschef.

Professionalisierung wird in Aussicht gestellt

Zum Schluss seiner Ausführungen kündigte Röthlisberger eine Reform innerhalb des Verbandes an: «Um in Zukunft die Interessen der Urner Wirtschaft noch besser vertreten zu können, ist eine Professionalisierung nötig, was zusätzliche Mittel erfordert.» Man werde ein neues Beitragsmodell ausarbeiten und dieses an der nächsten GV zur Genehmigung vorlegen.

Die Mission von Wirtschaft Uri sei konstant und klar: «Wir setzen uns für ein starkes Unternehmertum mit wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen und für einen wettbewerbsfähigen Kanton Uri ein.» In der Geschäftsleitung gab es übrigens keine Veränderungen. Alle Mitglieder (Ueli Arnold, Werner Jauch, Beat Marty, Gregor Bless, Thomas Arnold und Guido Unternährer) sowie auch der Vorsitzende stellten sich ein weiteres Jahr zur Verfügung und wurden einstimmig wiedergewählt.

Fachkräftemangel wird im Podium zum Thema

Gleich im Anschluss an die GV hielt Bruno Dobler von Urimpuls, die Unternehmen, Verbände, Organisationen, die öffentliche Hand und auch Privatpersonen berät, ein Inputreferat zum Thema «Uri im Aufbruch mit neuen Chancen?». Er war früher Pilot bei der Crossair, bei der Swiss und beim Helvetic Airways und zeigte auf, wie Unternehmen von den Erfahrungen aus der Luftfahrt profitieren können.

Danach beteiligte sich Dobler an einem von Mathias Fürst, Chefredaktor «Urner Wochenblatt», geleiteten Podiumsgespräch, an dem auch Jeanette Muther, Vorsitzende der Geschäftsleitung G&A Architekten, Raphael Krucker, CEO Andermatt Swiss Alps, und Ruedy Zgraggen, Verwaltungsratspräsident Zgraggen Holding AG, teilnahmen. Zur Sprache kamen dabei unter anderem der Fachkräftemangel, der aktuell viele Branchen betrifft, sowie die Lieferengpässe und die hohen Treibstoffpreise, mit denen sich die Unternehmen auseinandersetzen, beziehungsweise arrangieren müssen.

Zum Potenzial des Kantons Uri sagte Dobler: «Das ist riesig, vor allem auch im Zusammenhang mit Homeoffice. Im Gegensatz zu anderen Kantonen hat Uri noch Möglichkeiten und Platz, um Wohnraum zu schaffen und auch Firmen anzulocken.» Beim Thema Nachfolgeregelung gab sich Krucker überzeugt, dass Andermatt seinen hohen Stellenwert auch nach dem Rückzug von Samih Sawiris, der allerdings bis auf weiteres noch kein Thema sei, seinen hohen Stellenwert behalten werde. Das Resort im Urserntal sei eines von zwei Flaggschiffen innerhalb des Konzerns.