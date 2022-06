Altdorf Weiblichere Zeughaus-Fassade – Projekt wird konkreter Der Regierungsrat und der Altdorfer Gemeinderat haben ihre grundsätzliche Zustimmung zum Projekt der IG «Frauen in Uri sichtbar machen» gegeben.

Nach Vorstellung der parteiunabhängigen IG «Frauen in Uri sichtbar machen» soll das Altdorfer Zeughaus mit zusätzlichen Kunstwerken geschmückt werden, die den Beitrag der Frauen zum Wohl des Kantons Uri würdigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aktion soll an die kantonale Volksabstimmung über das Frauenstimmrecht vor 50 Jahren erinnern. «Nachdem sowohl der Regierungsrat wie auch der Altdorfer Gemeinderat ihre grundsätzliche Zustimmung zum Projekt und Unterstützung signalisiert haben, können nun die konkreten Schritte zur Umsetzung beginnen», schreibt die IG weiter.

Eine erste Sitzung der Jury, die für Ausschreibung des Wettbewerbs und die Auswahl der Künstlerinnen und Werke zuständig ist, habe stattgefunden. Dabei wurden erste Eckpunkte festgelegt. Demnächst würden die Anfragen bei Stiftungen gestartet, die für die Mitfinanzierung in Frage kommen könnten. Die IG besteht aus Vertreterinnen des Frauenbunds Uri, des «Business Professional Women Club» Uri, des Frauen-Kollektivs Uri, der Kulturkommission Altdorf und der Urner Grünen, welche die Idee zur Zeughaus-Aktion lanciert haben. (lur)