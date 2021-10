Altdorf Zwei Urner Laienschauspieler sprechen über ihre Faszination für Schillers «Wilhelm Tell» Im Triff Altdorf stehen die Tellspiele im Zentrum: Zum einen werden Castings für eine Zürcher Aufführung durchgeführt, andererseits unterhält sich Erich Herger mit zwei Tellspiel-Begeisterten aus Uri.

Friedrich Schillers «Wilhelm Tell» soll im Frühjahr des kommenden Jahres im Schauspielhaus Zürich aufgeführt werden. Der Regisseur Milo Rau sucht für die Aufführung nicht professionelle Darstellerinnen und Darsteller – und folgt deswegen Tells Spuren in der Innerschweiz. Das geht aus einer Mitteilung von Triff Altdorf hervor. Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber vom Land, aus Dörfern und Städten. Hierzulande finden am Wochenende vom 9. und 10. Oktober im Tellmuseum in Bürglen und im Theater Uri in Altdorf Castings statt.

Zwei Laienspieler sprechen über ihre Faszination



Am 17. Oktober findet ausserdem zum ersten Mal seit langem wieder das Sonntagsgespräch zu den Altdorfer Tellspielen statt. Erich Herger unterhält sich im Triff Altdorf ab 17 Uhr mit zwei ehemaligen Laienspielern aus der Familie Zenoni – mit Vater Gerold, Jahrgang 1929, und Sohn Felice, Jahrgang 1964 – über ihre Faszination für das Tellspiel. (jb)